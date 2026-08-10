Interior activa el Puesto de Mando Unificado para coordinar el seguimiento del eclipse

El Ministerio del Interior ha activado este lunes el Puesto de Mando Unificado (PMU) para dirigir y coordinar el eclipse

Todo sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España

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El Ministerio del Interior ha activado este lunes el Puesto de Mando Unificado (PMU) para dirigir y coordinar los dispositivos de seguridad y protección civil con el objetivo de prever o atender cualquier tipo de emergencia durante el eclipse solar total del próximo miércoles 12 de agosto.

El PMU se ha instalado en Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, en Madrid, y monitorizará de manera permanente la situación para coordinar con todos los organismos implicados, ha informado el ministerio en un comunicado.

El operativo está integrado por un equipo de Protección Civil, otro de la Secretaría de Estado de Seguridad y responsables de la Policía Nacional, Guardia Civil y Dirección General de Tráfico (DGT), con el objetivo de intentar minimizar emergencias en una jornada de elevado riesgo de incendios y de desplazamientos masivos.

Como elemento central, ha explicado Interior, el PMU contará con una "herramienta tecnológica de seguimiento desarrollada de manera específica para este evento que integrará la información procedente de los distintos puntos de observación y de los organismos participantes".

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Así funcionará el Puesto de Mando

Dicha plataforma permitirá al operativo "disponer de una visión conjunta y actualizada" de la situación, además de disponer "de una mayor capacidad de análisis y respuesta ante cualquier incidencia".

Interior ya elaboró la semana pasada un Plan de Seguridad que movilizará 33.600 efectivos policiales para garantizar seguridad vial en los principales accesos y ejes de retorno. La Guardia Civil proporcionará 24.200 agentes dada la mayor afección de los riesgos a contemplar en ámbitos rurales, en un día en el que las previsiones apuntan a que se producirán entre 1,8 y 2,9 millones de desplazamientos.

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Además, veinte embarcaciones del Servicio Marítimo, repartidas en once en el Mediterráneo y nueve en el Atlántico, integrarán dispositivos de prevención en el litoral costero e insular de la zona afectada por el eclipse, debido a que se espera que se haga uso de medios acuáticos en determinados enclaves para ver el fenómeno.