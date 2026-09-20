Carlos Plá Valencia, 20 SEP 2026 - 07:30h.

Los dos púgiles comparten horas de entrenamiento en el gimnasio RTF Gandía, vinculado al propio Usyk, y en el que también se han preparado otras estrellas como Anthony Joshua

Investigan la organización de combates de boxeo entre toxicómanos a cambio de 20 euros en Granada: hay un fallecido

Compartir







El púgil méxicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, prepara su próximo combate por el título mundial WBC del peso supermedio frente a Christian Mbilli en un gimnasio de Gandía donde tiene su base otro mito del boxeo, el ucraniano Oleksandr Usyk, campeón del mundo invicto de los pesos pesados.

La imagen de los boxeadores corriendo codo con codo en dos cintas ha empezado a correr por las redes sociales y en los medios especializados. No es habitual ver a dos campeones del mundo entrenar juntos en un mismo gimnasio.

En esta ocasión, el vídeo ha sido grabado en el RTF Gym de Gandía (Valencia), vinculado al propio Usyk y en el que entrena habitualmente el coloso ucraniano hace varios años.

Gandía, epicentro del boxeo

La capital de la comarca de la Safor se ha convertido en los últimos años en uno de los epicentros del boxeo mundial. El ucraniano Oleksander Usyk estableció en la localidad valenciana su base de entrenamiento tras la invasión rusa de Ucrania. El campeón del mundo de los pasados encontró allí la privacidad lejos de los focos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Usyk llegó a Gandía en 2023, meses antes de su primer combate frente a Tyson Fury. A su llegada, el púgil entrenó en instalaciones públicas como el Centro Deportivo del Grau, que transformó en su campamento de entrenamiento. También era habitual verlo entrenando al aire libre por la playa del municipio.

Los buenos resultados, la comodidad y la privacidad que ha encontrado Oleksander en Gandía fue haciendo que sus estancias se prolongaran hasta crear el RTF Gym Gandía, vinculado a Ready to Fight, un ecosistema relacionado con el boxeo del que es socio el ucraniano.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La llegada de Canelo a Gandía no es un hecho aislado. Otras estrellas del ring han pasado por este gimnasio. El pasado mes de julio, otro peso pesado, Anthony Joshua, pasó por esta sala para preparar su combate en Jeddah frente Kristian Prenga, al que derrotó por KO en dos asaltos.