El Gobierno muestra su preocupación por los riesgos para la seguridad y la privacidad de las personas que plantean las gafas con IA.

Los riesgos para la privacidad de las personas de unir gafas inteligentes y reconocimiento facial

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Noruega pretende regular el uso de las gafas con inteligencia artificial (IA) ante la preocupación que generan las grabaciones secretas con este tipo de dispositivos, para lo que prohibirá su uso temporalmente en determinados lugares públicos y con presencia de menores mientras investiga esta tecnología.

El ministro de Digitalización y Administración Pública, Torgeir Micaelsen, ha compartido su preocupación por los riesgos para la seguridad y la privacidad de las personas que plantean las gafas con IA, como las Ray-Ban Meta.

El motivo se encuentra en su capacidad para grabar vídeo y audio sin que las personas se den cuenta de ello debido a su diseño, ya que parecen unas gafas de sol o graduadas normales, lo que ayuda a que pasen desapercibidas, sobre todo el entornos concurridos.

Los lugares donde no se podrán usar

Por ello, el Gobierno ha propuesto una prohibición temporal, que impedirá su uso en determinados lugares, entre los que se recogen de manera provisional los espacios públicos muy frecuentados (como parques, playas, museos, centros comerciales y eventos públicos), así como en aquellos lugares con niños (escuelas, guarderías, parques infantiles y clubes de ocio).

También sopesan llevar la prohibición a centros sanitarios e instalaciones de formación con vestuarios y duchas, donde "la privacidad es especialmente importante", e incluso a universidades, centros de enseñanza superior y otras instituciones educativas.

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El objetivo de esta prohibición temporal es impulsar una investigación sobre las gafas con IA para poder presentar un proyecto de ley ante el Parlamento "lo antes posible", como se recoge en una nota de prensa. "No queremos una sociedad donde la gente se preocupe por grabaciones de audio, fotografías y filmaciones ocultas en lugares y situaciones donde están acostumbrados a estar sin ser vigilados", ha expresado Micaelsen, alegando que "una sociedad así puede percibirse como insegura y provocar aislamiento".

Australia también podría impedir su uso

Noruega no es el único país que se plantea regular su uso. Australia también busca prohibir el uso de estos dispositivos en sus oficinas federales, para proteger a sus empleados, como parte de una propuesta más amplia para regular la IA y la ciberseguridad a nivel nacional.

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En relación con las preocupaciones que generan las gafas inteligentes con cámara, Meta, una de las marcas más populares en este mercado, ha anunciado distintas actualizaciones de 'software' para evitar que los usuarios graven en secreto al desactivar o romper el indicador LED que avisa de que la cámara está en uso. También ha presentado recientemente un modelo de gafas sin cámara, Ray-Ban Meta Audio.

Hay que señalar que el uso de estas gafas también puede aportar beneficios. Unas gafas con Inteligencia Artificial posibilitan a gente con problemas de visión periférica evitar tropiezos e identificar obstáculos. En negocios ya se usan también para mejorar la atención de sus pacientes ya que posibilitan en muchos casos entender directamente su idioma.