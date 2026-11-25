El paquistaní Muhammad Zeeshan Ali se convierte en el primer astronauta extranjero en viajar en una nave china

Los tres tripulantes a bordo de la nave, el comandante Tang Hongbo, Wu Yi y Ali, accederán posteriormente al interior de la estación

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La nave tripulada china Shenzhou-24, con destino a la estación espacial china Tiangong, se acopló este miércoles al complejo orbital tras unas tres horas y media de vuelo, haciendo historia al llevar a bordo al primer astronauta extranjero en viajar en una nave china, el paquistaní Muhammad Zeeshan Ali.

Según ha informado la Oficina del Programa Espacial Tripulado de China, el acoplamiento se completó a las 11:56 hora local (03:56 GMT) en el puerto delantero del módulo central Tianhe, después de que la nave despegara a las 08:18 (00:18 GMT) desde el centro espacial de Jiuquan, en el noroeste de China.

Los tres tripulantes a bordo de la nave, el comandante Tang Hongbo, Wu Yi y Ali, accederán posteriormente al interior de la estación, donde los astronautas de la Shenzhou-23 ya han completado los preparativos para recibirlos, según el organismo.

La misión supone la primera participación de un tripulante extranjero en el programa espacial tripulado chino y la llegada inédita de un astronauta de otro país a la Tiangong, cuya construcción se completó a finales de 2022.

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Por otro lado, Zhu Yangzhu, comandante de la Shenzhou-23, permanecerá en órbita para completar la primera estancia de un año del programa espacial tripulado chino.

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Primer astronauta paquistaní en el espacio

De esta manera, Alí, piloto de la Fuerza Aérea de Pakistán, hizo historia a bordo de la nave espacial china Shenzhou-24 al convertirse en el primer paquistaní en realizar un vuelo espacial orbital.

"Quiero asegurarles que no vuelo por mí mismo. Llevo el nombre de Pakistán sobre mis hombros. A los 250 millones de paquistaníes, y a cada niño que me observa mientras estoy en órbita: miren hacia el cielo y recuerden que estoy allá arriba junto a sus sueños", declaró Ali, de 40 años, en una rueda de prensa.

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Ali, especialista de carga útil, participará durante su estancia en experimentos científicos desarrollados conjuntamente por China y Pakistán, incluidos proyectos relacionados con biotecnología y ciencia de materiales.

"Esta misión no es una meta, sino una plataforma de lanzamiento; espero que el próximo capítulo de la cooperación espacial entre China y Pakistán evolucione, pasando de un solo astronauta y un único vuelo, hacia múltiples misiones conjuntas, con destino a la Luna, Marte y más allá", sentenció Ali.

Tras el despegue, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, felicitó a toda la nación por el hito, aseguró que la ciencia y el espacio son una máxima prioridad de Islamabad y reivindicó su hermandad con Pekín.

"Si un paquistaní puede llegar hoy a una estación espacial, mañana otro llegará también a la Luna. No dejen de soñar, sigan trabajando duro y crean en Pakistán", aseguró el mandatario, según difundió su oficina en un comunicado.

La misión y sus objetivos

Este experimento permitirá estudiar los efectos de las estancias prolongadas sobre la salud, el rendimiento y las condiciones de trabajo de los astronautas, así como verificar sistemas de protección para futuras misiones, según medios estatales.

China y Pakistán acordaron en febrero de 2025 incorporar astronautas paquistaníes al programa espacial chino, en el marco de una cooperación bilateral que este año coincide con el 75.º aniversario de sus relaciones diplomáticas.

La Tiangong, formada por el módulo central Tianhe y los laboratorios Wentian y Mengtian, está diseñada para operar durante al menos una década y podría convertirse en la única estación espacial habitada en órbita baja cuando se retire la Estación Espacial Internacional, prevista para 2032, mientras China mantiene su objetivo de llevar astronautas a la Luna antes de 2030.