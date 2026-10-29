El Sol no es amarillo desde el espacio: la razón científica por la que su color real no es como lo dibujamos

Marta Egea 29 OCT 2026 - 06:15h.

El Sol no es amarillo por naturaleza, sino que emite una luz blanca formada por la mezcla de diferentes longitudes de onda

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MadridDesde pequeños nos enseñan a dibujar el Sol como un círculo amarillo, casi siempre con rayos alrededor. También se puede ver anaranjado al amanecer, rojizo al atardecer y dorado si hay nubes o calima. Cuando alguien pregunta de qué color es el Sol parece que hay una respuesta evidente: amarillo. Sin embargo, desde un punto de vista científico, esa imagen no es la más correcta. Visto desde el espacio, sin la atmósfera terrestre modificando su luz, el Sol se percibiría blanco.

Si nos encontrásemos encima de la atmósfera, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional y observáramos el Sol con un visor filtrado adecuado, el Sol aparecería blanco. En la Tierra, la atmósfera cambia nuestra percepción de su color.

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El Sol emite todos los colores visibles

La clave está en entender qué es la luz blanca. Cuando decimos que el Sol es blanco, no quiere decir que emita una única luz “sin color”, sino que su radiación incluye una mezcla de longitudes de onda que nuestro ojo interpreta como blanco. La luz solar contiene rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Cuando esos colores llegan juntos y con intensidades relativamente equilibradas, nuestro cerebro los percibe como luz blanca.

Si viéramos la luz solar fuera de la atmósfera, el Sol es básicamente blanco porque emite en todas las longitudes de onda visibles. La idea de que sea amarillo procede de cómo lo vemos desde la superficie terrestre y de cómo nuestra atmósfera dispersa parte de esa luz.

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Entonces, ¿por qué lo vemos amarillo?

La responsable principal es la atmósfera terrestre. Cuando la luz del Sol entra en la atmósfera, choca con moléculas y partículas. Las longitudes de onda más cortas, como el azul y el violeta, se dispersan con más facilidad que las más largas, como el rojo, el naranja y el amarillo. Este fenómeno se conoce como dispersión de Rayleigh.

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Esa dispersión puede explicar dos cosas a la vez: por qué el cielo es azul y por qué el Sol puede parecer amarillo desde la Tierra. Parte de la luz azul se reparte por el cielo, mientras que la luz que nos llega directamente desde el disco solar queda ligeramente empobrecida en azul. El resultado visual es un Sol más cálido, amarillento o anaranjado, aunque su luz original sea blanca.

Al mediodía, cuando el Sol está alto, su luz atraviesa menos atmósfera y suele verse más blanca. Al amanecer o al atardecer, sin embargo, los rayos solares recorren un camino mucho más largo a través del aire. En ese trayecto, se dispersa todavía más luz azul y llegan con mayor dominio los tonos rojos y anaranjados. Por eso, parece que el Sol cambia de color según la hora del día.

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El Sol tampoco es verde

En muchas ocasiones se afirma que el Sol “en realidad es verde” porque su emisión tiene un máximo en una zona cercana al verde del espectro visible. Esta frase también puede llevar a la confusión. La emisión solar se parece bastante a la de un cuerpo negro con una temperatura de unos 5.000 grados Celsius en la fotosfera, la capa visible del Sol.

Pero una estrella no se ve del color exacto donde su espectro alcanza un máximo. El Sol emite mucha luz en todo el rango visible, no solo en una longitud de onda concreta. Como el ojo humano suma esas señales, la mezcla se puede percibir blanca. Por eso, no vemos el Sol verde desde el espacio, igual que una bombilla de luz blanca puede tener más intensidad en unas zonas del espectro que en otras sin dejar de ser blanca.

¿Por qué se le llama “enana amarilla”?

Aquí aparece otra fuente de confusión. El Sol se clasifica como una estrella de tipo G2V, a menudo llamada “enana amarilla”. La propia NASA usa esa calificación en sus datos sobre el Sol. Pero, este término no debe ser interpretado como una descripción exacta de su color visual desde el espacio.

En astronomía, las categorías estelares no funcionan como una caja de lápices de colores. Sirven para clasificar las estrellas según su temperatura, espectro, luminosidad y etapa evolutiva. Las estrellas más calientes tienden a verse azuladas o blanco-azuladas; las más frías, anaranjadas o rojizas. El Sol está situado en una zona intermedia: no es tan caliente como una estrella azul ni tan frío como una enana roja. Por eso, históricamente, ha sido incluido entre las llamadas estrellas amarillas, aunque su luz integrada sea percibida como blanca.

Las imágenes solares también nos engañan

Otra de las razones por las que imaginamos el Sol amarillo o naranja está en las fotografías. Muchas imágenes solares publicadas por agencias espaciales aparecen coloreadas en tonos dorados, rojos, verdes o azules. Eso no siempre representa lo que ve el ojo humano. A menudo, son imágenes tomadas a longitudes de onda concretas y coloreadas artificialmente para resaltar estructuras como manchas solares, fulguraciones, bucles magnéticos o la corona.

La NASA observa el Sol con misiones como SOHO, SDO o Parker Solar Probe en diferentes longitudes de onda porque cada una revela capas y fenómenos diferentes. Si una imagen aparece amarilla, naranja o violeta, no quiere decir que sea el color “real” del Sol, sino que se ha escogido una paleta visual útil para estudiar o divulgar ciertos datos. Por lo que, nuestro dibujo del Sol amarillo sería algo más cultural que científico.