El pequeño parecía disperso en el palco del Real Madrid cuando, de repente, se llevó un susto que se transformó en efusiva celebración

Rafa Nadal, nuevo miembro de la Junta Directiva del Real Madrid: "Lo asumo con humildad y la ilusión de aportar"

Compartir







MadridRafael, el hijo mayor de Rafa Nadal, de solo cuatro años, se ha convertido una vez más en protagonista por sus expresivas reacciones durante los goles de su equipo en la grada del Real Madrid. La última, que ya se ha hecho viral en las redes sociales, se produjo en el partido que los blancos disputaron ayer frente al PSV en Champions League, justo después del golazo con el que Jude Bellingham catapultó definitivamente al equipo a la remontada y la goleada por 5-1.

El pequeño, que ya se ha consagrado como uno de los más queridos del palco madridista y que no ha dejado de ganar protagonismo desde que su padre entrase oficialmente en la Junta Directiva del club, no deja de acaparar miradas por su expresividad y su espontaneidad. Coreando el himno como el que más desde el inicio de los partidos, en el de ayer fue especialmente viral ese momento en el que, cuando parecía por un momento un tanto disperso en algo que le llamaba la atención… fue repentinamente sorprendido, llevándose un susto que después celebró: el internacional inglés acababa de marcar un golazo que ponía el 2-1 en el marcador, dando la vuelta a un encuentro que empezaron perdiendo en la primera parte.

La espontánea reacción del hijo de Rafa Nadal

En esos momentos, el hijo del icónico tenista estaba mirando a otro lado cuando, de repente, su abuelo y su padre, uno a cada lado, le cogieron súbitamente, haciendo que su expresión pasase del sobresalto a la euforia colectiva, con el niño apretando los puños y alzándolos en el aire al darse cuenta de lo que acababa de ocurrir.

Como ya hiciese en el partido anterior, cuando fue Carlos Espí quien salvó en el minuto 85 y ante el Celta de Vigo un partido que parecía abocado al empate a 1, el pequeño celebró como ninguno el tanto madridista, y eso que fue después, con la repetición, cuando vio la sublime ejecución con la que Bellingham materializó el gol.

A esto último también reaccionó Rafael, que con sus manos parecía hacer el gesto de ‘vaya golazo que acaba de hacer el inglés’.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Del golazo de Bellingham al 5-1 final del Real Madrid ante el PSV

En otra vibrante noche de Champions, las cosas no habían empezado tan bien para el Real Madrid. La primera parte no invitaba demasiado al optimismo y finalizaba, de hecho, con un 0-1 para los de José Mourinho, incapaces de encontrar el camino del gol.

Tras el descanso, sin embargo, los madridistas le darían completamente la vuelta al curso del encuentro, siendo Fede Valverde, en el minuto 50 y tras un fantástico paso del turco Arda Güler, el que puso el 1-1 en el marcador.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tras ello, diez minutos después llegó el golazo de Bellingham, levantando a la grada y llevando otra vez a los suyos a una nueva remontada.

Tras el celebrado tanto, los de Mourinho mostraron una auténtica exhibición ofensiva, con un doblete de Kylian Mbappé en el 64 y el 84, siendo después Vinicius, en el minuto 87, el que puso el colofón al encuentro.