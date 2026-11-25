Trece comunidades en aviso por nieve, lluvia o mala mar, Cantabria y País Vasco se encuentran en alerta naranja

Un frente atlántico trae lluvias y un considerable desplome de temperaturas: habrá nieve en cotas altas del interior de Galicia

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Queda prácticamente un mes para la llegada del invierno, pero en algunas zonas de España la nieve parece que ha llegado para quedarse. Trece comunidades han activado este miércoles el aviso por lluvias, nevadas, fuertes rachas de viento o temporal marítimo, con especial incidencia en Cantabria y en el País Vasco, donde hay nivel naranja (peligro importante) por olas de hasta 6 metros y vientos de 74 kilómetros por hora.

Además de Cantabria y el País Vasco, las otras once comunidades afectadas son Galicia, Asturias, Castilla y León, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Baleares, todas ellas en nivel amarillo (peligro bajo), según datos de la Agencia de Meteorología (Aemet).

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La nieve obliga a llevar cadenas en los puertos del Pirineo oscenses de Portalet, Somport y al balneario de Panticosa

Desde primera hora de la mañana de este miércoles, la nieve hace obligatorio el uso de cadenas en varios puertos de montaña del Pirineo oscense como Portalet, en el valle de Tena; Somport, en el valle del Aragón; y el acceso al balneario de Panticosa, también en el valle de Tena. Las cadenas o el uso de neumáticos de nieve es obligatorio en la N-136 desde el kilómetro 21 al 26, entre la estación de esquí de Formigal y la frontera con Francia.

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En el puerto de Somport se precisan cadenas a la altura de la estación de esquí de Candanchú, entre los kilómetros 673 y 675 de la N-330. Asimismo, la nieve también obliga a circular con cadenas en el acceso al balneario de Panticosa, desde el kilómetro 7 al 10 de la N-2606, han informado desde el Centro de Gestión del Tráfico.

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La nieve obliga al uso de cadenas en siete puertos de montaña asturianos, con precaución en Pajares

Además, en el Principado de Asturias la nieve obliga al uso de cadenas para circular por siete puertos de montaña de la red secundaria asturiana, con circulación con precaución en la autopista del Huerna (AP-66) por las obras y el puerto de Pajares (N-630) por nieve. Según información del 112 de Asturias consultada, los puertos con incidencia por la nieve son Leitariegos y Connio (Cangas del Narcea), Tarna (Caso), Cornellana (Degaña), Somiedo y San Lorenzo (Somiedo) y puerto de Ventana (Teverga).

Este miércoles la Cordillera Cantábrica y Picos de Europa está en aviso amarillo --peligro bajo-- por nevadas. La cota de nieve está a 1.000 metros y se esperan acumulaciones de nieve de 5 centímetros en 24 horas. En el suroccidente, la cota se mantiene en los mil metros y la acumulación de nieve puede ser similar.

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Carreteras afectadas por las nevadas

Por otro lado, varias vías del norte de la provincia de León mantienen restricciones de circulación a causa de la nieve, concretamente las vías N-630, la N-621 y la N-625.

La N-630 se encuentra afectada por nieve entre los kilómetros 100 y 85, en el tramo de Villamanín a La Campa. La vía permanece en nivel de servicio verde, aunque está prohibido adelantar a vehículos pesados. Se recomienda extremar la precaución y adaptar la conducción a las condiciones meteorológicas, según la información publicada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

se encuentra afectada por nieve entre los kilómetros 100 y 85, en el tramo de Villamanín a La Campa. La vía permanece en nivel de servicio verde, aunque está prohibido adelantar a vehículos pesados. Se recomienda extremar la precaución y adaptar la conducción a las condiciones meteorológicas, según la información publicada por la Dirección General de Tráfico (DGT). La N-621 también está afectada por nieve entre los kilómetros 93 y 121, en el tramo de Riaño a Llánaves de la Reina. Esta carretera permanece en nivel amarillo y está prohibido adelantar, la velocidad está restringida temporalmente a 60 kilómetros por hora y se encuentra restringida para vehículos pesados.

también está afectada por nieve entre los kilómetros 93 y 121, en el tramo de Riaño a Llánaves de la Reina. Esta carretera permanece en nivel amarillo y está prohibido adelantar, la velocidad está restringida temporalmente a 60 kilómetros por hora y se encuentra restringida para vehículos pesados. Igualmente, la N-625 se encuentra afectada por nieve entre los kilómetros 93 y 130, en el tramo entre Riaño y Ribota de Sajambre. La vía permanece en nivel amarillo y está prohibido adelantar, la velocidad está restringida temporalmente a 60 kilómetros por hora y se encuentra restringida para vehículos pesados.

También está afectada la CL-626 entre el límite con Asturias y Caboalles de Abajo (LE-497), en nivel rojo entre os kilómetros 0 y 4, donde es necesario el uso de cadenas y la vía está cerrada para tráfico pesado y autobuses.

entre el límite con Asturias y Caboalles de Abajo (LE-497), en nivel rojo entre os kilómetros 0 y 4, donde es necesario el uso de cadenas y la vía está cerrada para tráfico pesado y autobuses. Lo mismo sucede en la LE-126, que se encuentra en nivel rojo desde La Baña (LE-164) hasta el límite con Galicia. Se requiere el uso de cadenas para circular y la nieve helada ha provocado el cierre para tráfico pesado y autobuses.

que se encuentra en nivel rojo desde La Baña (LE-164) hasta el límite con Galicia. Se requiere el uso de cadenas para circular y la nieve helada ha provocado el cierre para tráfico pesado y autobuses. También se encuentra en nivel rojo la LE-142 de Astorga (N-VI) a El Acebo, entre los kilómetros 24 y 39, donde es obligatorio el uso de cadenas por la nieve helada y está cerrada la circulación para tráfico pesado y autobuses.

de Astorga (N-VI) a El Acebo, entre los kilómetros 24 y 39, donde es obligatorio el uso de cadenas por la nieve helada y está cerrada la circulación para tráfico pesado y autobuses. Otras vías que se encuentran en nivel rojo son la LE-331 , de Puebla de Lillo al límite con Asturias; la LE-333, de Puebla de Lillo al Puerto de Tarna; la LE-473, de La Pola de Gordón al Pantano de Luna y la LE-493 de Vegarienza a Rioscuro. Todos estos tramos requieren el uso de cadenas y se encuentran cerradas al tráfico pesado y autobuses.

, de Puebla de Lillo al límite con Asturias; la LE-333, de Puebla de Lillo al Puerto de Tarna; la LE-473, de La Pola de Gordón al Pantano de Luna y la LE-493 de Vegarienza a Rioscuro. Todos estos tramos requieren el uso de cadenas y se encuentran cerradas al tráfico pesado y autobuses. Además, se encuentran en nivel verde también por la nieve la LE-215, entre Boca de Huérgano (N-625) hasta el límite con la provincia de Palencia, y la LE-331, de Boñar a Puebla de Lillo. En ambas se recomienda extremar la precaución.

Trece comunidades en aviso por nieve, lluvia o mala mar, Cantabria y País Vasco en naranja

En Cantabria y en el País Vasco el aviso naranja afecta al litoral, donde se esperan olas de entre 5 y 6 metros y vientos del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8); Además, hay nivel amarillo por rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el litoral de Vizcaya y lluvias -40 litros en 12 horas- en Vizcaya y Guipúzcoa.

Asturias tiene alerta amarilla por nieve en la Cordillera y Picos de Europa, con acumulaciones de hasta 5 centímetros en 24 horas a partir de los 1.100-1.200 metros, mientras que en los litorales occidental y oriental las olas subirán a 4 o 5 metros mar adentro y el viento soplará con rachas entre 50 y 61 kilómetros por hora.

Castilla y León está en amarillo por nevadas que podrán dejar 5 centímetros en 24 horas en la Cordillera Cantábrica de León, Sanabria (Zamora), la Ibérica de Burgos y Soria y el sistema Central de Segovia; Las acumulaciones se esperan por encima de los 1.200-1.400 metros, aunque la cota de nieve podrá descender hasta los 900-1.000 metros en las zonas de la Ibérica.

En Navarra la vertiente cantábrica está en amarillo por lluvias de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, mientras que en el Pirineo se esperan precipitaciones de 40 litros en el mismo periodo y nevadas de hasta 15 centímetros en 24 horas, con una cota de nieve en torno a los 900-1.000 metros.

Galicia, una de las comunidades más afectadas por los avisos, tiene nivel amarillo en el noroeste de A Coruña por lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, mientras que las montañas de Lugo y Ourense podrán acumular hasta 10 centímetros de nieve en 24 horas a unos 1.100 metros de altitud, Además, el temporal marítimo dejará olas de 4 a 5 metros en A Coruña, Lugo y Pontevedra, con vientos de entre 50 y 61 kilómetros por hora.

En La Rioja, la Ibérica riojana sigue en amarillo por nevadas de hasta 5 centímetros en 24 horas por encima de los 1.200 metros, con acumulaciones mayores en cotas más altas, situación similar en la Comunidad de Madrid, donde la sierra tiene alerta amarilla por nevadas, hasta 5 centímetros en 24 horas por encima de 1.200 metros.

En el nordeste peninsular, el Pirineo oscense en Aragón está en alerta por nevadas de hasta 15 centímetros/24 horas en la Jacetania y el Alto Gállego en una cota entre 1.100-1.300 metros; Por su parte, en Cataluña la nieve caerá en el Pirineo y en el Valle de Arán, con espesores de 5 centímetros en 24 horas en la divisoria pirenáica.

También se esperan rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en el prelitoral de Barcelona y Tarragona, que podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora en el litoral sur de Tarragona.

Al sur peninsular, Almería y Granada (Andalucía) están en amarillo por rachas de viento del oeste de hasta 70 kilómetros por hora en el valle del Almanzora y Los Vélez y en la costa granadina; El litoral de ambas provincias también sigue en aviso por fenómenos costeros, con vientos entre 50 y 61 kilómetros por hora.

A orillas del Mediterráneo, la Comunidad Valenciana tiene aviso por viento en Alicante y áreas del norte y sur de Valencia, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, mientras que en las Baleares sigue la alerta amarilla por fenómenos costeros en Ibiza, Mallorca y Formentera, donde se prevén vientos del oeste de unos 50 kilómetros por hora y olas de entre 2 y 3 metros.