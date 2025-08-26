Los detalles de la capilla ardiente de Manuel de la Calva: horario y lugar para despedir al músico

El artista será velado este miércoles en el Palacio de Longoria de Madrid

Reacciones a la muerte de Manuel de la Calva: "Cantad con él en esta despedida"

El mundo de la música llora este martes la muerte de Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico fallecido en Madrid. El artista ha fallecido este martes a los 88 años de edad en el Hospital Anderson de Madrid, así lo ha confirmado en redes sociales el otro componente del grupo, Ramón Arcusa.

La muerte del músico ha conmocionado al mundo de la cultura generando una oleada de reacciones por parte de diferentes artistas y cantantes españoles. José Manuel Soto, Amaral o Carlos Baute son solo algunos de los nombres que han llorado su muerte.

La capilla ardiente de Manuel de la Calva se instalará mañana miércoles en el palacio de Longoria de Madrid, sede principal de la SGAE. El velatorio abrirá sus puertas a las 11 de la mañana y podrá visitarse hasta las 20 horas, según ha indicado a EFE un portavoz de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Horario de la capilla ardiente

Manuel de la Calva y Ramón Arcusa formaban uno de los grupos más famosos del pop español de mediados del siglo pasado con canciones míticas que han ido pasando de generación en generación.

Paralelamente a su carrera en el Dúo Dinámico, Manuel de la Calva fue también compositor, arreglista o productor para otros artistas (como Julio Iglesias, Camilo Sesto, Nino Bravo o Massiel), y llegó a registrar más de 560 títulos en SGAE, entidad de la que fue socio desde octubre de 1960.

La historia del Dúo Dinámico

"Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos. Myrna, Vicky y Daniel... un más que fuerte abrazo. Ramón Arcusa". Con estas palabras se despedía y daba la noticia el que fuera su compañero en el Dúo Dinámico.

Manuel conoció a Ramón en la empresa de motores de aviación Elizalde donde ambos habían entrado a trabajar. Siendo todavía unos adolescentes se unieron para emular a los ídolos de su época y, así, en los últimos días de 1958, se presentaron por la radio en público, bautizados como The Dynamic Boys, que el presentador del programa castellanizó como Dúo Dinámico.

Arrancó de este modo una carrera artística marcada por innumerables éxitos, que dieron color a una España todavía en blanco y negro y que no tardarían en dar el salto al otro lado del Atlántico. En los primeros años 60, además, participaron como protagonistas en cuatro largometrajes.