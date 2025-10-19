El concierto de Cadena 100 'Por Ellas' reúne en Madrid a 15.000 personas contra el cáncer de mama

MadridLa quinta edición de 'Por Ellas', organizado anualmente por la emisora Cadena 100, reunió este sábado en el Movistar Arena de Madrid a unas 15.000 personas en un concierto solidario en el que actuaron artistas como Malú, Abraham Mateo, Leire Martínez, Gonzalo Hermida o Dani Fernández.

Miles de personas asistieron al recinto madrileño vistiendo camisetas rosas, carteles con mensajes de apoyo y con emoción contenida. Bajo el lema 'No estás sola', el escenario recibió a una veintena de artistas que se entregaron a esta causa benéfica cuya recaudación se ha destinado a la investigación contra el cáncer de mama.

'Por Ellas' reúne a las voces de Malú, Leire Martínez o Dani Fernández

La alianza entre la emisora 'Cadena 100', los asistentes y la AECC demuestra que un evento lúdico-musical puede transformarse en plataforma para una causa social. Según informaron los organizadores, este tipo de iniciativas posibilitan que los fondos recaudados se destinen a ayudas directas, investigación y difusión de programas de apoyo a pacientes

Abriendo el show que se celebraba en el recinto madrileño, Malú ponía arriba al público con su nuevo tema 'Todo sabe a ti', single de su nuevo disco y que lanzaba a finales de septiembre. Tras estrenarse con esta canción, la cantante animaba la velada con grandes de sus clásicos como 'A prueba de ti' y 'Blanco y negro'.

Otros nombres que formaban parte del cartel y que acudieron al evento benéfico fueron Dani Fernández & Yarea, quienes por primera vez interpretaron en directo el himno oficial de la presente edición. También subieron al escenario artistas como Leire Martínez, Efecto Mariposa, OBK, Bombai, Gonzalo Hermida y Íñigo Quintero, entre otros.

La implicación de los artistas, del público y de las instituciones demuestra que eventos de esta naturaleza pueden propiciar un cambio gracias a esta recaudación de fondos y a las actuaciones de los artistas.

La vuelta de Amaia Montero a LODVG, la gran pregunta en el photocall del concierto de Cadena 100

Justo antes de empezar el concierto, los artistas posaron en el photocall y respondieron a las preguntas de los medios de comunicación. Viniendo de una semana convulsa musicalmente hablando, la pregunta a la que muchos de ellos se enfrentaron no podía se otra que la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh.

Leire Martínez era la persona más buscada en la alfombra roja del concierto y, como suele ser habitual en ella, la artista vasca no se ha escondido. "Todo lo que ellos decidan me parecerá bien", ha respondido cuando se le ha preguntado por sus sensaciones en cuanto a la vuelta del conjunto original.

"Yo en abril hablé de lo que hablé con 'Mi nombre' y dejé muy claro que para mí el capítulo se cerraba ahí y así es". No está en una posición fácil, ya lo dicen sus fans y los de 'LODV', que creen que no se le ha dado una salida digna para la solista que tomó el relevo de Amaia y no sólo mantuvo al grupo en lo más alto, sino que imprimió su sello personal y consiguió seguir enamorando a los seguidores que ahora tienen el corazón dividido.

Pero Leire ya ha pasado página. Hace ya seis meses que se cerró la puerta y ella retomó su carrera en solitario. En ello está: "Estoy súper centrada. Quiero cerrar el disco que estoy acabándolo para que salga en febrero".

Malú también fue otra de las artistas a las que se le preguntó qué le parecía la vuelta de Amaia Montero a LODVG. Hay que recordar que ambos protagonizaron una polémica cuando Amaia Montero malinterpretó unos tuits que publicó Malú en 2018 y en los que creyó que la intérprete de 'Aprendiz' le había llamado "gorda".

"A mí me parecen dos pedazos de artista las dos", decía cuando le preguntaban por Amaia y Leire Martínez y aseguraba que "me encanta tanto Leire como Amaia, me parecen dos artistazas que estén donde estén, dentro o fuera, van a seguir siendo grandiosas, siempre, ellas son grandes ellas dos".

Unas palabras que demuestran que Malú no tiene ningún problema con la artista y que la 'guerra', de la que muchos medios hablaron hace años, está más que olvidada.