Este lunes, 23 de marzo, se han conocido más detalles sobre la gira de la artista colombiana y su paso por la capital española

Lo que se sabe del misterioso 'Estadio Shakira', donde la cantante actuará en España: del diseño a su capacidad por concierto

Compartir







Novedades en torno a los conciertos de Shakira en España. La artista colombiana ha anunciado este lunes, 23 de marzo, que ha decidido ampliar a seis noches sus shows en la capital española, con los que cerrará su gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran Tour'.

En un principio, estaba previsto que la cantante solo actuara en suelo español los días 25, 26 y 27 de septiembre. Pero ahora, ante la "altísima demanda", han comunicado otros tres días más. En concreto, han sumado al cartel los días 18, 19 y 20 de ese mismo mes.

La noticia coincide con la rueda de prensa en la capital española para relatar los pormenores de la gira, "concebida como algo más que un concierto", han añadido. Y es que, tal y como ya se conocía, la intérprere de 'Loba' busca crear una experiencia inmersiva, única e histórica con su residencia europea.

Novedades sobre el 'Estadio Shakira'

En España, está previsto que se lleve a cabo un 'Estadio Shakira', que tendrá lugar en el Iberdrola Music, donde acogerán conciertos, exposiciones, charlas y más con el propósito de "celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ese estadio estará diseñado exclusivamente para su residencia. Tendrá capacidad para unas 50.000 personas por noche y contará con tecnología de última generación en sonido, visibilidad y experiencia inmersiva.

En este sentido, 'Es Latina' será una experiencia que durará 12 horas por cada concierto. Desde el mediodía hasta las 12 de la noche que termine el espectáculo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Asimismo, el presidente de Live Nation, Pino Sagliocco, ha manifestado: "Nunca como ahora me he sentido tan orgulloso de un proyecto de esta envergadura, porque es algo que celebra la vida, culturas, de todos los latinos", haciendo referencia al Macondo Park, que es como se llamará el recinto, y que contará con 15 hectáreas junto al estadio que servirán de escenario para las activaciones antes, durante y tras los conciertos. "Ojalá que esto sea una inspiración para todos", ha señalado.

La polémica

La decisión de celebrar sus actuaciones en el mencionado recinto no ha estado exenta de polémica. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, acusó al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, de "intentar boicotear" la ciudad tras las críticas de este último a la elección del recinto para acoger los eventos de la artista.

Martín, por su parte, solicitó que se trasladasen a otros recintos de la región que tengan "las condiciones adecuadas para albergar eventos de naturaleza masiva", ya que el establecimiento, donde se lleva a cabo el Mad Cool Festival, "sigue sin tener las condiciones necesarias" para albergar grandes eventos.