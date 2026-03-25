Agencia EFE Madrid, 25 MAR 2026 - 10:04h.

Ya son nueve los conciertos que la cantante colombiana dará en Madrid, ante la tremenda avalancha en la demanda de entradas

Shakira confiesa cuál es su relación actual con España y su deseo para el futuro: "Tengo un vínculo indeleble"

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Shakira ha anunciado este miércoles que también celebrará conciertos en Madrid los días 2, 3 y 4 de octubre, hasta alcanzar nueve citas en directo como parte de su residencia en esta ciudad, con la que despide mundialmente su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour'. Se suman así a los conciertos ya agendados para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, según ha indicado la promotora, tras la gran demanda de entradas en la preventa de este martes para registrados en su web oficial.

Este 25 de marzo arranca otra de las preventas, la de la plataforma Santander SMusic, que se realizará por tramos. A las 10:00 horas se desbloqueará la preventa para las fechas del 25 al 27 de septiembre; a las 10:30 horas para los días del 2 al 4 de octubre; y el último tramo a las 12:00 horas para las fechas del 18, 19 y 20 de septiembre.

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Este mismo formato por tramos se mantendrán para la preventa del próximo jueves para los registrados en la web de Live Nation, así como en la apertura oficial de taquillas que tendrá lugar el próximo viernes, 27 de marzo.

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La preventa de entradas se hará por tramos

Concebido como algo "más que un concierto", como una experiencia inmersiva, está previsto erigir el llamado 'Estadio Shakira' en el Iberdrola Music dentro de una "ciudad paralela" llamada 'Macondo Park' que acogerá conciertos, exposiciones, charlas y otras actividades con el propósito de "celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas".

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¿Se construirá finalmente el estadio de Shakira en Madrid?

Si finalmente se aprueba el proyecto, será en un espacio de 40 hectáreas, cuatro de ellas para el estadio, que acogerá a unas 50.000 personas con "un ambiente íntimo para el público" en grada, buena visibilidad y una pantalla inmersiva de última tecnología, "algo que de momento no existe en Europa y que vendrá desde China".

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Junto al color, muy presente en la marca identitaria, la idea es que más allá de los conciertos haya unas 12 horas de actividad diaria, con un parque que se pueda montar rápidamente e integre la naturaleza junto a la actividad humana, con especies caribeñas junto a otras autóctonas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmó que la artista permanecería diez días en la ciudad y este mismo lunes, en rueda de prensa, Live Nation reconoció la posibilidad de que la residencia se extendiera porque Shakira "no quiere dejar a ningún fan sin posibilidad de ver esto".