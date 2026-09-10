Este 2026 se cumplen 30 años del lanzamiento de 'Wannabe', canción que catapultó a la fama a Victoria Beckham, Geri Halliwell, Mel B, Melanie C y Emma Bunton

Las Spice Girls disparan los rumores de regreso al anunciar una importante novedad que saldrá a la luz próximamente

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En las últimas horas, las Spice Girls habían encendido todas las alarmas ante su posible regreso a los escenarios. Tras publicar un enigmático vídeo en sus cuentas oficiales de las redes sociales, muchos de sus fans desataron un sinfín de rumores sobre si se trataba de un anuncio sobre su vuelta. Hasta las 15:00 horas en España de este jueves, 10 de septiembre, no iban a desvelar de qué se trataba. Ahora, el grupo británico por fin ha despejado todas las sospechas.

"The Singles Collection. TODOS los singles. TODAS las caras B. Y algunas sorpresas sacadas del archivo… Por primera vez en la historia, están todos juntos en THE SINGLES COLLECTION", ha anunciado el icónico grupo en Instagram. Esta colección especial de singles, según han confirmado se compone de una caja de 14 discos de vinilo de colores y CD con caratulas originales y caras B y demos inéditas. Además, incluye una de sus primeras demos 'Do You Think About Me'.

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Este recopilatorio estará a la venta el 6 de noviembre y se puede reservar en su web, está inspirado en un bolso de mano que además incluirá un folleto con nuevos mensajes de las cinco Spice Girls: Emma Bunton, Geri Halliwell-Horner, Melanie Brown, Melanie Chisholm y Victoria Beckham. Un lanzamiento especial para los fans que coincide con el 30 aniversario de la publicación del álbum debut que las catapultó al éxito.

Los precios de estos recopilatorios van de los 100 a los 326 euros dependiendo la composición de los packs: de los más sencillos que llevan todos los singles en vinilo o en CD, a más elaborados con un póster.

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El enigmático vídeo que reavivó los rumores de regreso

El pasado miércoles, la popular banda compartía una publicación en sus redes sociales. En el vídeo aparecía una referencia a los orígenes del grupo con imágenes del St. Pancras Renaissance London Hotel, lugar donde se grabó el video original de 'Wannabe', y con una serie de pistas que los fans del grupo intentaron descifrar.

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En el centro del vídeo se mostraba una página de un periódico en el que se leía: "¿Eres un fan de las Spice Girls con la capacidad de cantar y bailar? ¿Eres un superfan, un coleccionista, un melómano?". El mismo diario aparecía bajo el nombre 'The Stage', cabecera real en la que, en 1994, se publicó el primer anuncio en el que se buscaban chicas que supieran bailar y cantar para formar una nueva 'girlband' y del que surgieron las Spice Girls.

"No se necesita partitura, pero sí un reproductor de vinilo o de CD", escribían al final del mensaje.

Todo ello con la canción 'Wannabe' sonando de fondo, tema que este 2026 ha cumplido tres décadas de su lanzamiento. Sin duda, fue el hit que catapultó a la fama a Victoria Beckham, Geri Halliwell, Mel B, Melanie C y Emma Bunton en los años noventa. De ahí que sus seguidores barajaran la posibilidad de su regreso a los escenarios.

Años de idas y venidas

La formación se separó en 2001 tras lanzar su álbum 'Forever', sin embargo, seis años después volvieron a reencontrarse. En el año 2007 las integrantes originales anunciaron 'The Return of the Spice Girls', una gira mundial que supuso su vuelta a los escenarios después de años separadas.

Después llegó uno de los momentos más recordados. La ceremonia de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Esa fue la última vez que se pudo ver a la formación original al completo.

En 2018 anunciaron una nueva reunión y el año siguiente se celebró la gira 'Spice World Tour', pero en esta ocasión hubo una gran ausencia: Victoria Beckham no participó. Ella siempre ha sido la gran incógnita, porque desde que abandonó la música para adentrarse en el mundo de la moda, la antigua Posh Spice se ha mostrado mucho más reticente a regresar a los escenarios.