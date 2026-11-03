La campaña sobre la muerte del Sónar de Barcelona fue una estrategia de marketing para anunciar su regreso en junio de 2027

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Hace una semana, la cuenta oficial de Instagram del Sónar, el famoso festival de música electrónica y experimental celebrado en Barcelona, anunció la "muerte" del evento. Con un vídeo ficticio sobre el funeral del festival, en el que aparecía un ataúd con las fechas de su nacimiento y de su desaparición (1994-2026), la organización asustó a todos los fieles, pensando que no se volvería a celebrar.

La publicación se llenó inmediatamente de comentarios en los que los fans preguntaban sobre lo que había pasado, pues solo sabían que la página web del festival había abierto un libro de condolencias para brindarle una digna despedida. Afortunadamente, ahora hemos descubierto que solo se trataba de una estrategia de marketing, pues el Sónar revivirá en el verano de 2027.

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Carl Cox, Bonobo o Tokischa, cabezas de cartel

La gran fiesta de la música electrónica en Barcelona se celebrará del 17 al 19 de junio, tendrá a Carl Cox, Bonobo, Tokischa, Peggy Gou, Jessie Ware, Romy y Cornelius, han anunciado este martes, en una primera ola de 30 confirmaciones. La organización ha asegurado que con la edición de 2027 "recuperará su carácter urbano, festivo y radical, reconectando con su ADN fundacional", en la que el Sónar de Día se traslada al frente marítimo del centro de Barcelona y reincorpora Sónar+D a su programación.

El Sónar de Noche recuperará el formato habitual de dos noches en Fira de Barcelona Gran Vía, que "tanto éxito ha tenido a lo largo de más de tres décadas" con sus cuatro escenarios, después de que la edición pasada Sónar de Día y Sónar de Noche se celebraran de forma continua.

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Entradas a la venta a un precio especial

El festival contará, por tanto, con el regreso al festival 20 años después de Carl Cox, el nuevo directo de Bonobo (que presentará el álbum 'Distance in Static'), la dominicana Tokischa, el sueco Yung Lean, la icono pop Jessie Ware y Cornelius (que presentará 'Refractions'). Las primeras entradas ya están a la venta a un precio especial de salida, disponibles tanto los abonos SonarPass (Sónar de Día y Noche) como los abonos SonarPass+D (Sónar de Día y Noche y Sónar+D), en modalidad estándar y VIP.

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Otras figuras de la cultura de club que actuarán serán Ki/Ki, la británica Romy (integrante de The XX), Peggy Gou, Honey Dijon con su proyecto tecno Sinister, Goldie y Collabs3000, el proyecto híbrido de improvisación de Chris Liebing & Speedy J.

Otros artistas que conforman las primeras conformaciones con Job Jobse, Salome, Busy P b2b Girl Ultra, Aurora Halal live, Donato Dozzy & Batu, Tash LC, Ehua & Flore, Kaitlynb Aurelia Smit, Frost Childen, TK MAMI u Opal Sunn, entre otros.

Así, la Sónar Week convertirá un año más a Barcelona en capital mundial de la música, la innovación y la creatividad durante la semana: Sónar District volverá a reunir a miles de 'clubbers' de todo el mundo, OFFSónar convocará a los mejores sellos de jueves a domingo en el Poble Espanyol y el SónarKids en el Parc del Fòrum.