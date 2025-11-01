Los bebés reborn, muñecos hiperrealistas cuyo coste puede superar los 1.000 euros

Madrid celebra una feria de bebés reborn, muñecos hiperrealistas entregados con "certificados de nacimiento o adopción"

Los bebés reborn son unos muñecos hiperrealistas que parecen tener vida, pero están hechos de vinilo y silicona. En España llegaron hace poco más de una década y han pasado de ser la pasión de unas pocas coleccionistas a convertirse en un auténtico fenómeno mundial. Informa en el vídeo Miriam González.

La elaboración de estos muñecos requiere no sólo la utilización de diferentes técnicas, sino también la precisión y el estilo de cada artista. Eso sí, no son asequibles para todos los bolsillos puesto que el precio de algunos puede superar los 1.000 euros.

Su tendencia es tal que en Madrid tienen hasta una feria llamada� DARIS (Dolls And Reborn International Show, por sus siglas en inglés), a la que llegan miles de personas para conseguir estas piezas coleccionables y todos sus accesorios.

La procedencia de los bebés reborn

El origen de esta tendencia, señalan en Gaceta de Salud, se remonta a la Alemania de la II Guerra Mundial, cuando las madres, ante la escasez de medios, se vieron obligadas a rehacer y redecorar las muñecas de sus hijas para que parecieran nuevas.

En la actualidad, los bebés reborn son utilizados y cuidados por muchas personas, fundamentalmente mujeres, como si de un hijo real se tratara. Por ello, les visten, les bañan, les dan el biberón, les compran ropa de verdad y, por supuesto, salen con ellos de paseo.

Sus ojos, sus pestañas e incluso las pequeñas venas bajo la piel están hechas a mano. Y es que cuando el arte se mira tan de cerca, la línea entre lo real y lo creado se vuelve casi invisible.

Pedidos al gusto de cada persona

Cabe destacar que estos muñecos son entregados con "certificados de nacimiento o adopción" y se pueden solicitar a los fabricantes con unas características concretas.

Al respecto, un grupo de mujeres entrevistadas por Europa Press explicaron que suelen comprar este tipo de muñecos porque les "inspiran ternura" o les "dan paz y compañía". Una de ellas, que ha tenido dos abortos, señaló que "desde ese momento quise que todo lo que viniera sean cosas buenas y el bebé reborn me lo da porque sé que ni se va a enfermar, ni se va a morir ni le va a pasar nada".

Además, narraron la historia de otras mujeres que compran estos juguetes para volver a vivir con el bebé que fue su hijo, ahora ya mayor, o por disfrutar del hijo que no han podido tener o que, desgraciadamente, han perdido. También son empleados en asilos para ancianas.

Teresa Barrera, terapeuta de familia y pareja, manifestó a Europa Press que estos muñecos pueden ser útiles "siempre y cuando se utilicen en una terapia psicológica, es decir, sabiendo que esta herramienta tiene un objetivo concreto, va a ser usada de forma temporal y cuenta con la recomendación de un especialista".