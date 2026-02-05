El pueblo eslovaco de Vlkolínec ha sorprendido al anunciar que quiere renunciar a ser Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO

VlkolínecLa UNESCO se enfrenta a una nueva polémica tras la petición de varios vecinos del pueblo eslovaco de Vlkolínec que cuentan con el estatus de Patrimonio de la Humanidad desde 1993. La localidad pintoresca del centro de Eslovaquia, conocida por sus casas de madera tradicionales y su diseño rural casi intacto, ha puesto sobre la mesa un debate completamente inesperado: sus vecinos quieren que su pueblo deje de ser Patrimonio de la Humanidad.

El motivo que ha llevado a esta pequeña comunidad inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1993 ha sido la sobrexplotación y la masificación de turistas que abarrotan sus pequeñas casas durante todo el año.

La masificación y el turismo, el motivo de la petición de varios vecinos de Vlkolínec

Lo que para muchos es un honor, para los residentes de este pueblo eslovaco se ha convertido en una auténtica pesadilla y en una fuente de problemas a los que se tienen que enfrentar cada día.

Vlkolínec está compuesto por unas 45 casas de madera que representan un modelo de asentamiento rural centroeuropeo tradicional. Sus casas, la iglesia con su torre del siglo XVIII y las parcelas estrechas trazadas en la ladera de las montañas han logrado conservarse casi sin cambios significativos a lo largo de los siglos, lo que llevó a los expertos de la UNESCO a considerarlo un ejemplo excepcional de urbanismo tradicional y ha otorgarles el estatus de Patrimonio de la Humanidad en 1993.

En los últimos años, los pocos habitantes permanentes, menos de veinte personas según estimaciones locales y medios de comunicación eslovacos, han visto cómo la vida en su pueblo se transforma bajo el influjo del turismo masivo.

El haber recibido el estatus de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO provoca que cada temporada decenas de miles de visitantes abarroten las calles de Vlkolínec.

El estatus de Patrimonio de la Humanidad recibido en 1993 ha hecho que esta pequeña localidad tenga que recibir a unos 100.000 turistas al año lo que se traduce en calles abarrotadas, turistas fotografiando su arquitectura y decenas de miles de coches que llegan al territorio en busca de esta localidad.

Muchos de los turistas que llegan a la localidad pasean sin restricciones por las calles, se asoman a propiedades privadas e incluso toman fotografías a través de ventanas, privando a los residentes de la privacidad que antes tenían en su propio hogar.

Hartos de tener que lidiar con los turistas y con la masificación en sus calles, los vecinos de Vlkolínec han dicho basta y han pedido a la UNESCO que les retiren el estatus de Patrimonio de la Humanidad.

Varias voces dentro de la comunidad han pedido abiertamente que la UNESCO elimine a Vlkolínec de la lista. “Viviríamos mejor si la UNESCO nos quitara del registro”, declaraba uno de sus vecinos al diario eslovaco 'Denník N'.

¿Cuántas veces se ha retirado el estatus de Patrimonio de la Humanidad?

La petición de los vecinos de Vlkolínec ha llamado la atención a nivel internacional ya que este fenómeno es algo inusual que nunca se había producido.

Desde que nació en 1978 el programa de la UNESCO, apenas tres sitios han sido retirados de la lista: el Santuario del Íbice Árabe en Omán, el Valle del Elba en Alemania y el área marítima mercantil de Liverpool en el Reino Unido. En todos esos casos, la eliminación del estatus de Patrimonio de la Humanidad vino por parte de la UNESCO y se produjo debido a los cambios en el entorno que se realizaron y que provocaron una modificación del valor original de la zona.

Además, el procedimiento para que un lugar deje de ser Patrimonio de la Humanidad es complejo y no depende únicamente de la voluntad de los vecinos. Según recogen medios internacionales, la retirada del estatus de Patrimonio de la Humanidad requiere negociaciones entre el Estado, en este caso Eslovaquia, y la UNESCO, así como una evaluación técnica que considere si el valor universal excepcional de la propiedad ya no existe.

El debate que ha suscitado la petición de algunos vecinos de Vlkolínec

Para los vecinos de Vlkolínec, esta petición viene dada para poder recuperar su vida cotidiana y la intimidad de un pueblo pequeño.

El debate ha generado varias reacciones entre los expertos en patrimonio cultural que advierten sobre la fragilidad de las comunidades tradicionales ante el turismo desmesurado y la masificación. Por el contrario, otros creen que la UNESCO puede desempeñar un papel útil en gestionar visitas y proteger tanto el patrimonio como a sus habitantes.

Mientras tanto, en las calles tranquilas de Vlkolínec, el diálogo continúa: varios de sus vecinos quieren mantener vivo el patrimonio como un tesoro global y otros prefieren volver a vivir en paz en su propio pueblo.