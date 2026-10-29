Raquel Noya Pontevedra, 29 OCT 2026 - 05:30h.

El cantautor Daniel González ha plasmado las vivencias de Andrés Hermosilla en ‘Mente de bolboreta’, un tema escrito a partir de su propio testimonio

El compositor vigués confiesa que aceleró el proyecto porque Andrés temía morir antes de escuchar la canción. Se estrenará el 20 de noviembre

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Andrés Hermosilla tenía un sueño: escuchar una canción que contase cómo es vivir con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) a partir de su propia experiencia. Pero también tenía miedo de que el avance de la enfermedad le impidiese llegar a escucharla. El tiempo corría en su contra pero Daniel González, cantautor de Vigo, Pontevedra, decidió recoger el guante y plasmar sus reflexiones en Mente de bolboreta (en castellano Mente de mariposa), una muestra muy íntima de lo que es convivir con esta fatídica enfermedad. Y parece que, pese a la dificultad del reto, el resultado fue brillantes y emocionó a Andrés, quien al escuchar la canción por primera vez rompió a llorar durante una videollamada con el músico.

“Cuando Andrés escuchó la canción me hizo una videollamada llorando”, recuerda Daniel González a Informativos Telecinco, al tiempo que reconoce que el proyecto terminó calándole mucho más de lo que imaginaba: “No pensaba que pudiera sacar el proyecto adelante, pero llegó un momento en el que Andrés me conmovió tanto y me caló tan hondo que no pude no hacerlo”, explica.

Así nació Mente de bolboreta una canción que recoge las emociones, los obstáculos cotidianos y la manera de afrontar la vida de un hombre que convive con una enfermedad neurodegenerativa progresiva y que vive “preso en su propio cuerpo”. El tema estará disponible en las plataformas de streaming el próximo 20 de noviembre, una fecha especialmente importante para Andrés, que temía no llegar a tiempo para ver su sueño hecho realidad pero un tanto precipitada para Daniel, que reconoce que “está todavía un poco verde”.

“Si fuese por mí, le quedan aún unos meses de trabajo”, explica el músico, “pero Andrés tiene miedo a morirse sin verla publicada”, concisa. Esa preocupación hizo que Daniel se implicase para sacar adelante la composición y que el proyecto avanzase a marchas forzadas antes de lo que inicialmente tenía previsto.

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Una canción con las palabras de Andrés

El reto no consistía únicamente en escribir una canción sobre la ELA, sino en contarla desde dentro, con las palabras de quien conoce de primera mano sus consecuencias. Daniel apenas sabía algunos detalles de la enfermedad antes de conocer a Andrés, por lo que las conversaciones entre ambos se convirtieron en la base de la composición.

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“Compuse la canción a partir de un poema con las palabras de Andrés”, explica el músico, que fue anotando las ideas y las experiencias que más le impactaban. El propio Andrés le dio algunas indicaciones, entre ellas que el tema estuviese escrito en gallego.

Una de las frases que terminó dando forma a la canción resume el peso de una enfermedad que va limitando progresivamente la autonomía: “ELA son solo tres letras, pero pesan tanto como las barreras”. En la letra también aparecen la pérdida de movilidad, la incertidumbre y la necesidad de aferrarse al presente: “Que me hagan reír es lo único serio que me queda, todo es posible, no firmé ninguna sentencia”; así como la sensación de vivir preso en su propio cuerpo mientras la vida no se detiene: “Mi cuerpo, mi cárcel, mientras fuera veo mecerse los árboles”.

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La composición supuso un desafío para Daniel, que no tenía claro que fuese capaz de trasladar a la música una realidad tan compleja. Sin embargo, una vez que decidió intentarlo de verdad, la canción estuvo lista en apenas dos semanas.

“Antes solo sabía unas pinceladas de la enfermedad; ahora sé mucho de la ELA”, reconoce. El proceso también le ha permitido conocer mejor a Andrés y construir una relación que va más allá de la música y que le aporta muchísimo en todos los sentidos: “Hablar con Andrés me carga las pilas”.

Andrés no puede hablar, pero sí contar su historia

La historia de Mente de bolboreta tiene un componente especialmente significativo: Andrés ya no puede comunicarse mediante el habla debido al avance de la enfermedad. Para responder a las preguntas y compartir sus impresiones utiliza la escritura, una vía que le permite expresar lo que piensa aunque su cuerpo marque un ritmo distinto al de su mente.

A través de las letras compartidas con Daniel, Andrés refleja lo que siente desde que convive con la ELA. En ella hay espacio para la esperanza, la fuerza y la lucha, pero también para las dudas y las decisiones difíciles que pueden acompañar a la enfermedad.

Su manera de afrontar el día a día se resume en una idea que repite como lema: vivir el aquí y ahora. Una filosofía que también atraviesa la canción y que ha marcado las conversaciones con Daniel.

La iniciativa fue posible gracias a Samuel Díaz, vecino de Andrés en Ferrol, que tendió el puente entre ambos después de conocer al cantautor a través de Instagram. Su mediación permitió que Daniel y Andrés comenzasen a compartir experiencias y que el músico encontrase las palabras necesarias para dar forma al tema.

Una canción que también pertenece a Andrés

Daniel ha querido que el proyecto sea también de su protagonista. Por eso, ha registrado la canción en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) con Andrés como coautor, de modo que pueda reivindicar y compartir la historia que hay detrás de la letra.

“Lo he hecho coautor para que él pueda hablar del tema y sea suyo”, explica. “Al fin y al cabo, yo no haría la canción si no fuese por Andrés”, asevera el músico.

La composición cuenta también con la participación de Álex Alejo al bajo y Luis Silva en la guitarra solista. Mientras se acerca la fecha de publicación, el equipo continúa trabajando en los últimos detalles para que el tema llegue al público lo más pulido posible: "Poco a poco la vamos actualizando y mejorando", explica Daniel.

Para Daniel, el resultado es mucho más que un nuevo trabajo musical: es la oportunidad de cumplir el deseo de Andrés y de dar visibilidad a una enfermedad que transforma por completo la vida de quienes la padecen: “La canción es para Andrés, es su momento”, afirma el cantautor.

El próximo 20 de noviembre, Mente de bolboreta dejará de ser un sueño compartido para convertirse en una canción que podrá escuchar todo el mundo. Para Andrés, que llegó a temer que la enfermedad no le diese tiempo a verla publicada, ese momento tiene un valor que va mucho más allá de la música.