Manuel Pimentel Almería, 12 NOV 2026 - 19:31h.

Las colonias de coral capaces de construir arrecifes se encuentran en estrés térmico debido a la alta temperatura agua en Cabo de Gata y al norte del mar Alborán

Los expertos piden medidas urgentes contra el calentamiento del mar y advierten que si no se toman medidas podrían desaparecer y poner en peligro las especies marinas

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Biólogos marinos especializados en corales han alertado de la preocupante situación en la que se encuentran las colonias de coral en las aguas de la provincia de Almería, con especial incidencia en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y en el norte del mar de Alborán.

El calentamiento global también está aumentando la temperatura del mar y eso está haciendo estragos en los fondos marinos de Almería. Los colores rosas, verdes, rojos o púrpuras están desapareciendo y tornándose blanquecinos.

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Así lo advierte la Asociación Hombre y Territorio (HyT), que han comprobado cómo muchas colonias de coral están perdiendo su color. Algunas están ya son totalmente blancas y otras empiezan a blanquearse poco a poco, como si el agua fuera lejía manchando la ropa.

El biólogo marino y buceador Alexis Terrón ha explicado en un vídeo colgado en redes sociales que, precisamente, el problema es el agua. A finales de octubre, la temperatura del mar estaba a unos 24 o 25 grados, según indica. Algo que para esta época del año eso es muy raro. Esa subida constante de temperatura es la que está provocando que el coral afectado (Cladocora caespitosa), más conocido como madrépora mediterránea o coral almohadilla, se estrese y muera poco a poco.

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Según ha explicado, sus investigadores están documentando este proceso en ejemplares de Cladocora caespitosa, una especie de coral mediterráneo catalogada como vulnerable y que destaca por su capacidad para formar arrecifes.

Temperaturas mortal para el coral

Cuando el agua se calienta, afecta a las algas que viven dentro del coral (las zooxantelas) haciendo que el coral se queda sin ese alga. Así es como pierden progresivamente su color y se quedan blancos. Terrón aclara que esto no siempre significa que el coral esté muerto. Si el agua se vuelve a enfriar, el alga puede regresar y el coral se recupera. El problema llega si eso no ocurre y la temperatura del mar sigue aumentando.

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La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) tiene esta especie en la lista de especies "en peligro de extinción". Se trata de un coral que solo vive en el Mediterráneo y es el único capaz de construir arrecifes con colonias grandes y compactas. Un ecosistema que ahora corre grave peligro de desaparición.

Un aviso para todo el planeta

Lo de Almería no es un caso aislado. sino un síntoma de algo mucho más grave. La UICN ha publicado su primera evaluación mundial sobre los arrecifes de coral y el resultado tiene muy preocupados a los investigadores. Casi todos los ecosistemas de aguas poco profundas que han estudiado están en riesgo extremo de colapsar de aquí al año 2075. De hecho, el 96% ya están clasificados como "en peligro crítico".

La directora general de la UICN, Grethel Aguilar, explica que los arrecifes son como el termómetro de la salud de los océanos. Si desaparecen, muchas especies marinas se quedan sin alimento, sin refugio y sin un lugar donde reproducirse, poniendo en peligro a todo el ecositema marino en su conjunto.

Algo que también termina afectando a los humanos poniendo en peligro la pesca, la acuicultura y el turismo de las zonas costeras. La única forma de salvar los arrecifes de coral es, según Aguilar, tomar "medidas valientes" contra el cambio climático, proteger y restaurar los ecosistemas marinos, y poner dinero para ayudar a las comunidades que viven del mar. Si no se hace nada, el blanqueamiento del fondo marino de Almería será solo el principio de su destrucción.