Marta Egea 17 NOV 2026 - 06:15h.

Tragarse un chicle de manera accidental no hace que se quede en el estómago siete años, lo más común es que el cuerpo lo elimine unos días más tarde

El cabello y las uñas siguen creciendo después de la muerte: la explicación médica que desmonta uno de los mitos más inquietantes

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MadridQuién no ha escuchado que si se traga un chicle, se queda siete años en el estómago. Es una de las advertencias más escuchadas por todo el mundo. Sirve para que los niños no hagan de la goma de mascar una golosina más y, al mismo tiempo, resulta lo bastante inquietante como para recordarla toda la vida porque la imagen es muy clara.

Pero la ciencia es menos dramática. Si una persona se traga un chicle de manera accidental, lo normal es que no pase nada grave. El organismo no digiere completamente la goma de mascar, eso es cierto, pero eso no quiere decir que vaya a quedarse almacenada durante años. En la mayoría de los casos, el chicle atraviesa el tubo digestivo junto al resto del contenido intestinal y acaba expulsándose con las heces en unos días.

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Qué contiene realmente un chicle

Para entender por qué el chicle no se digiere igual que otros alimentos, conviene mirar su composición. La goma de mascar suele estar formada por una base gomosa, edulcorantes, aromas, colorantes, conservantes y sustancias que ayudan a darle textura. Algunos ingredientes sí que se disuelven o se absorben durante la masticación, como los azúcares o edulcorantes y saborizantes. Por eso el chicle va perdiendo sabor poco a poco.

Su base gomosa, sin embargo, no se descompone como puede hacerlo una pera, un trozo de pan o un yogur. Esa parte está pensada para mantenerse elástica y flexible mientras se mastica. El sistema digestivo humano no puede romperla por completo, pero tampoco necesita hacerlo para poder eliminarla.

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Esto pasa también con otras sustancias no digeribles de la dieta. La fibra, por ejemplo, no se absorbe como otros nutrientes, pero atraviesa el aparato digestivo y se expulsa. Con el chicle pasaría algo parecido, aunque siga sin ser un alimento que conviene tragar.

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¿Cuál es su viaje por el aparato digestivo?

Cuando una persona se traga un chicle, el recorrido habitual que sigue sería este: baja por el esófago, llega al estómago, pasa al intestino delgado, después al intestino grueso y finalmente es eliminado junto a las heces. No se queda pegado en las paredes del estómago como si fuera una pegatina. El aparato digestivo está recubierto de mucosa, produce líquidos, se mueve mediante contracciones y está preparado para desplazar el contenido hacia delante.

La goma base puede salir prácticamente igual que entró, pero sale. Que no se digiera por completo no quiere decir que vaya a quedarse atrapada. La diferencia entre no digerir y no eliminar es la clave de este famoso mito.

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¿Por qué no se queda pegado?

El chicle parece pegajoso cuando lo tocamos con los dedos o cuando se queda adherido a una suela, a la ropa o debajo de una mesa. Sin embargo, el interior del cuerpo no funciona igual. El tubo digestivo es húmedo, está en movimiento y contiene secreciones que facilitan el avance del contenido intestinal.

Además, el chicle tragado no viaja solo. Se mezcla con saliva, líquidos gástricos, alimentos digeridos y otros residuos. Todo ese contenido se desplaza gracias a los movimientos peristálticos, contracciones coordinadas del aparato digestivo que empujan lo ingerido hacía delante.

Debido a esto, la idea de que el chicle se puede quedar pegado en el estómago es más visual que real. Puede resultar útil para asustar al niño y que no se lo trague, pero no es cierta.

Entonces, ¿es peligroso tragarse un chicle?

Tragarse un chicle aislado, de manera accidental, no suele ser peligroso. La mayoría de personas no va a tener síntomas ni tampoco va a tener que hacer nada especial. Simplemente beber agua, comer con normalidad y esperar a que el cuerpo complete el tránsito digestivo.

El problema aparece cuando hablamos de cantidad, frecuencia o situaciones especiales. Tragarse muchos chicles, hacerlo a diario o combinarlo con estreñimiento importante puede aumentar el riesgo de que se puedan formar masas difíciles de expulsar. En medicina, estas acumulaciones se conocen como bezoares. Son raras, pero hay casos, especialmente en niños, cuando se tragaban grandes cantidades de chicle o lo hacían junto a otros objetos o alimentos difíciles de digerir.

También hay que tener cuidado con los niños pequeños porque el riesgo inmediato no siempre está en el estómago, sino en el atragantamiento. Un niño que todavía no entiende que el chicle se mastica y no se traga puede intentar ingerirlo mal, toser, ahogarse o bloquear parcialmente la vía aérea. Por eso, muchas recomendaciones aconsejan no dar chicle a niños que aún no pueden seguir bien esa intuición.

¿Por qué sobrevivió el mito?

La advertencia de los siete años se mantuvo porque posiblemente funcionaba. Era una manera rápida y sencilla de enseñar a los niños que el chicle no se traga. Como norma educativa pudo tener cierto sentido: evitaba que los niños tragaran chicles de forma repetida. El problema es que, al exagerar tanto, puede generar un miedo innecesario cuando alguien se traga uno por accidente.