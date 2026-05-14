Los huevos han subido en los últimos 12 meses por encima del 14 %, por encima incluso del 11 % que han experimentado las legumbres

Así se actualiza la lista de la compra para calcular el IPC: salen bufandas y corbatas y entran aguacates y arándanos

Compartir







La confirmación del INE de que el IPC se moderó en abril hasta el 3,2 % interanual gracias a las rebajas fiscales aplicadas por el Gobierno para amortiguar el impacto económico de la guerra en Irán no oculta la tensión que persiste en la cesta de la compra. Mientras la inflación general cede dos décimas y la subyacente baja al 2,8 %, varios alimentos básicos siguen disparados. Es el caso de los huevos que acumulan un encarecimiento del 14,7 % en un año, la carne de vacuno sube un 13,3 % y legumbres y hortalizas frescas registran incrementos que superan el 11,5 % interanual, según los datos oficiales del instituto estadístico.

El dato de este jueves confirma lo conocido hace dos semanas, con la inflación subyacente (sin contabilizar la evolución de los precios de la energía y de los alimentos frescos) en el 2,8 %, una décima menos que en el mes anterior.

Los transportes elevan la inflación

El grupo con mayor influencia positiva en la inflación de abril fue el del transporte, cuya tasa anual subió más de un punto, hasta el 6,5 %, debido al encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales.

Al superar dicha subida el umbral del 15 % fijado por el Ejecutivo, las medidas fiscales -tipos reducidos del impuesto sobre hidrocarburos, IVA al 10 % sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes y devolución parcial del gasóleo profesional- permanecerán vigentes hasta el 30 de junio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Ministerio de Economía señala en un comunicado que los carburantes siguen presionados al alza por la guerra en Irán, pero insiste en que el plan de respuesta está cumpliendo su objetivo de amortiguar el impacto, ya que ha moderado la inflación de este producto en más de 16 puntos porcentuales.

La electricidad baja más de un 4 %

El grupo de la vivienda fue el que más destacó por su influencia negativa en la tasa anual del IPC, ya que situó su variación anual en el 1,9 %, casi dos puntos por debajo de la del mes pasado, debido al abaratamiento de la electricidad, cuyo precio cayó un 4,3 %, mientras que el gas natural descendió un 9,6 %.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El ministerio explica que esta caída en los precios de la electricidad y del gas natural permiten iniciar la desactivación de las medidas respecto al impuesto especial sobre la electricidad y el IVA aplicable a electricidad y a gas natural, briquetas, pellets y leña, a partir del 1 de junio.

No obstante, las medidas en el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica continuarán hasta el 30 de junio y también el resto de medidas sectoriales, como las ayudas a agricultores, transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico, del 42,5 % para consumidores vulnerables y del 57,5 % para vulnerables severos.

"El efecto de las medidas del Plan de Respuesta en la inflación general es de una moderación cercana a un punto porcentual", señala Economía, al tiempo que hace hincapié en que el Gobierno seguirá monitorizando la evolución de los precios en un contexto de elevada incertidumbre.

Los alimentos siguen subiendo

En esta subida de precios, los alimentos están protagonizando el encarecimiento anual de la cesta de la compra. El incremento de los huevos se ha moderado en abril pero, aún así, se han anotado un encarecimiento del 14,7 % en un año, También destaca la subida anual de las legumbres y las hortalizas frescas (+11,5 %), la carne de ovino (+9 %) y el pescado (+8,7 %).

La carne de ternera sigue también entre las categorías más inflacionistas en el último año, con un avance interanual del 13,3 %. En términos generales, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas han repuntado en abril un 2,6 % frente a los del mismo mes de 2025 y un 0,2 % respecto a marzo.

De las 24 rúbricas relacionadas con la alimentación, sólo cinco se abarataron en los últimos 12 meses: aceites y grasas (-5,4%), frutas frescas (-2,8 %), azúcar (-2,5 %), patatas (-1,2 %) y carne de porcino (-0,3 %).

En términos mensuales, aparte de las legumbres y hortalizas frescas, destaca la subida del pescado (+1,6 %) y de la carne de ovino (+1 %)

Por contra, en los últimos 30 días se abarataron ocho rúbricas, destacando la bajada del 2,5 % de las frutas frescas, así como las registradas por las bebidas alcohólicas (-0,5 %) y la leche (-0,5 %).

Solo tres comunidades autónomas bajan de una tasa del 3 %

Todas las comunidades autónomas registraron en abril crecimientos interanuales de la inflación, con tasas que superaron el 3% en 14 regiones y que sólo bajaron de esa cota en La Rioja (2,9%), Asturias y Extremadura (2,7% en ambos casos) y en las ciudades autónomas de Ceuta (2,6%) y Melilla (2,5%).

En el otro extremo, con las tasas de inflación más elevadas, destacaron Madrid (3,8%); Castilla y León (3,5%); y Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia, las tres con una tasa del 3,4%, y Aragón y Cantabria (3,3% en ambas). Todas estas regiones superaron la inflación general media de abril (3,2%).