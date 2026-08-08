Maitena Berrueco 08 AGO 2026 - 18:29h.

Euskadi tarda dos días menos de lo que marca la ley en resolver las solicitudes y aprueba 9 de cada 10

Rechazan la eutanasia de Ainhoa, la joven que depende de la morfina desde la paliza de su expareja: su familia está en contra

Compartir







BilbaoEn España, la eutanasia es legal desde 2021. Este mismo año, la joven catalana Noelia Castillo logró ejercer este derecho tras una batalla judicial con su padre, que no estaba de acuerdo con su decisión. Como ella, otras personas piden ayuda para morir y dejar de sufrir. Solo en Euskadi, en los seis primeros meses de 2026 se han registrado 105 solicitudes de eutanasia, casi las mismas que en todo 2025. Alida, la joven de 25 años con dos enfermedades degenerativas, cumple dos de sus últimos deseos antes de recibir la eutanasia.

La solicitudes de prestación de ayuda para morir no dejan de aumentar. Si el año pasado se recibieron 120, de las que se autorizaron 107 y se llevaron a cabo 78, en este primer semestre, se han registrado ya 105. Las solicitudes de ayuda para morir se gestionan desde enero a través de un nuevo aplicativo que mejora la trazabilidad y confidencialidad.

PUEDE INTERESARTE La madre de Noelia Castillo y Abogados Cristianos piden a la ONU que investigue si España protegió a su hija antes de recibir la eutanasia

Nueve de cada diez solicitudes se autorizan y el tiempo medio que la Administración precisa para dar el permiso o denegarlo es mucho más ágil que en otras comunidades autónomas: solo 39 días, dos menos de los que marca la ley como plazo máximo. La media española es de 82 días.

105 solicitudes con el nuevo sistema

Desde enero, las solicitudes se gestionan a través de un nuevo aplicativo informático, accesible desde Osakidetza y también desde centros sociosanitarios y privados. El documento que se emplea actualmente presenta una estructura más ordenada, separando claramente valores personales, situaciones clínicas e instrucciones sanitarias. También incorpora mejoras relevantes como un desarrollo más detallado de situaciones como la demencia avanzada, un nuevo apartado específico sobre alimentación en estos casos y una reformulación del apartado de eutanasia, con referencias explícitas a la Ley Orgánica 3/2021 y la posibilidad de dejar constancia expresa de la voluntad de recibir o no esta prestación.

Asimismo, el nuevo DVA concreta aspectos relacionados con la limitación de tratamientos, pruebas diagnósticas o ingresos, e introduce un enfoque más amplio sobre el lugar de atención al final de la vida, teniendo en cuenta también a las personas cuidadoras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En cuanto al registro, el número de voluntades anticipadas formalizadas en 2025, más de 15.000, confirma una tendencia creciente en la planificación anticipada de decisiones sanitarias por parte de la ciudadanía vasca. Tanto el desarrollo del aplicativo de eutanasia como la actualización del Documento de Voluntades Anticipadas se enmarcan en las líneas estratégicas del Pacto Vasco de Salud, que apuesta por reforzar los derechos de las personas, mejorar la calidad asistencial y avanzar hacia una atención más humanizada, especialmente en las etapas finales de la vida.

Euskadi ayuda a morir a 211 personas

El departamento vasco de Salud recuerda que Euskadi ha autorizado cerca del 90 por ciento de las solicitudes de eutanasia, la tasa más alta desde la implantación de la ley, la edad media de las personas solicitantes se sitúa en 75 años y el 58,3% de las mismas padecían una enfermedad crónica e imposibilitante.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021 del 24 de marzo que regula la Eutanasia, Euskadi ha garantizado la ayuda médica a morir a 211 personas, de un total de 315 solicitudes recibidas en la Comisión de garantía y Evaluación de Eutanasia de Euskadi (CgyEE). Solo en 2025 se realizaron 78 prestaciones.

Por provincias, la mayoría procedieron de Guipúzcoa, con 53 solicitudes y 37 prestaciones, seguida de Vizcaya con 45 solicitudes y 26 prestaciones y por último, 22 solicitudes en Álava y 15 prestaciones.