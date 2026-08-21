“Nos engañaron, cometieron delito y ahora quieren voltear el juicio”, ha denunciado el fiscal, cargando contra la compañía médica emisora de la documentación

Diego Armando Maradona tenía “signos de alarma compatibles con una insuficiencia cardiaca” días antes de morir, asegura un perito

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Buenos AiresEnésimo giro con escándalo y polémica en el juicio por la muerte del ídolo argentino Diego Armando Maradona. Cinco años y ocho meses después de su muerte, el 25 de noviembre de 2020, la Justicia es incapaz de esclarecer sin la alteración del proceso judicial las circunstancias que rodean al fallecimiento del icono de la Albiceleste y leyenda del país.

Desde su muerte, la sombras sobre el equipo médico que le rodeó no han dejado de alargarse, tras lo cual el juicio pretende precisamente esclarecer las responsabilidades penales de los ocho profesionales de la salud vinculados a su atención sanitaria, acusados de homicidio simple con dolo eventual, entre otros, por mala praxis y la omisión de los cuidados adecuados durante su internamiento domiciliario. Sin embargo, pese a todos los intentos realizados en este tiempo, distintas irregularidades han terminado por dinamitar el proceso. La última: un supuesto ‘cambiazo’ en el historial médico de Maradona por el de su padre, que se llamaba igual y que fue el que analizaron los peritos, lo que altera una parte muy importante de la causa.

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Indignación por el ‘cambiazo’ del historial médico de Maradona: “Nos engañaron”

La documentación, concretamente, procedía de la empresa médica privada ‘Swiss Medical’, y su apoderado, el abogado Nicolás D’Albora, asegura que todo se debió a “un error involuntario del área de laboratorios” de la compañía que para el fiscal, –y para muchos–, resulta muy difícil de creer.

“Nos engañaron, cometieron delito y ahora quieren voltear el juicio”, ha llegado a señalar, directamente, el fiscal Patricio Ferrari, quien insistió en que pese a ello no van a lograrlo.

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“No es tan malo el panorama porque lamento decirles que no les sirvió de nada. El juicio no lo van a voltear”, afirmó, pero lo cierto es que lo ocurrido, como mínimo, sacude directamente el informe pericial, ahora en riesgo de ser directamente anulado al basarse, en buena parte, en datos totalmente erróneos.

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A expensas de determinar en paralelo si fue un error o algo intencionado ese cambio del historial del futbolista con el de su padre, fallecido años antes, en junio de 2015, el caso ya ha desatado una tromba de reacciones y de indignación desde las partes que encabezan la acusación; entre ellas la de Diego Armando Maradona Junior y la de las hijas Dalma y Gianinna Maradona, cuyos representantes legales han entregado imágenes del historial clínico original para defender que la causa ha sido adulterada.

El juicio por la muerte de Maradona sigue alargándose

En este caso, ha sido Hernán Trimarchi, nefrólogo y miembro del propio equipo pericial, el que descubrió lo ocurrido al darse cuenta de que había dos números de socio distintos, además de estudios médicos en Argentina en fechas en las que el idolatrado futbolista estaba en Dubái. Nada terminaba de encajar: un error de bulto o un cambio intencionado, pero en cualquiera de los casos algo dinamitaba el análisis y el correcto avance del proceso judicial, que no ha dejado de alargarse desde su arranque.

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Junto a lo que ha sucedido ahora, sonada fue también la polémica después de que se conociese que una jueza, Julieta Makintach, la cual formaba parte del tribunal del juicio, estaba participando en un documental del caso de forma simultánea.

Así las cosas, la causa parece aún lejos de resolverse. El proceso para determinar responsabilidades por la muerte se extiende. En el banquillo esperan el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la médica y coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, el psicoanalista Carlos Díaz, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

En las últimas declaraciones que se han efectuado en relación con el juicio, y sobre el proceder del equipo médico, uno de los últimos en hablar ha sido Carlos Mauricio Cassinelli, médico forense, coordinador de la Junta Médica Interdisciplinaria que elaboró un informe sobre el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Según su criterio, el futbolista presentó “signos de una insuficiencia cardíaca” que no fueron controlados o atendidos debidamente por los médicos a cargo.

“Edema de miembros inferiores, diuresis abundante, ronquidos, falta de aire, signos de hipertensión y de taquicardia son todos signos de alarmas compatibles con una insuficiencia cardíaca que deberían haberse controlado”, declaró.