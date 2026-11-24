Maitena Berrueco 24 NOV 2026 - 06:30h.

Estudia 4º de Derecho en Bilbao y lidera el equipo de la EHU que por primera vez ha ganado el Campeonato nacional de Debate

Erik Romero, Martina Villate y Joana Moso completan el equipo de la EHU, junto a su formador Adrián Fernández

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BilbaoCon las Elecciones Generales a la vuelta de la esquina cobran estos días protagonismo los debates políticos y los ‘cara a cara’ entre los principales candidatos al gobierno. Encuentros tras los que los analistas discuten sobre vencedores y perdedores; así como de estrategias acertadas y fallidas. Lo habitual. Pero, ¿Qué opina toda una campeona de debate universitario? Enara Gaines, con solo 20 años, es clara: “Les falta entrar al trapo”, “no debaten, en realidad, cada uno hace su monólogo por separado y ya”.

Esta donostiarra lidera el mejor equipo de debate universitario de España que, por primera vez, es un equipo vasco, integrado por la propia Enara y los estudiantes de la EHU Erik Romero, Martina Villate y Joana Moso. Los cuatro se impusieron, a la Universidad de Salamanca, en la final de la Liga Española de Debate Universitario, disputada este mes de noviembre, en Oviedo (Asturias).

“Nos lo habíamos currado mucho; habíamos recorrido numerosos torneos clasificatorios por todo el país, como debatientes y como formadores; y teníamos buenas sensaciones”, reconoce Enara que junto a sus compañeros y su formador, Adrián Fernández, han recibido un premio de 6.000 euros.

Enganchada a la oratoria desde 4º de la ESO

A sus 20 años, esta estudiante compagina sus estudios de 4º de Derecho en la universidad pública vasca, en Bilbao con la presidencia de la Asociación de Debate de Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU). “Comencé en 4º de la ESO en el mundo del debate académico de la mano de una profesora, a la que guardo un enorme cariño, Irati Irurzun”, rememora. Aquellos primeros pinitos, sembraron en la de Donostia una pasión por la oratoria y el debate: “Me enganché”, resume.

La universitaria guipuzcoana lamenta que en Euskadi no exista “una cultura de debate académico en el ámbito escolar”, como sí ocurre en otras comunidades autónomos, como Andalucía, donde son frecuentes las ligas preuniversitarias.

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Enara reconoce que siempre ha sido “guerrera” y que “he hablado de todo”, una afición de la que pueden dar fe en su casa, “que te lo cuente mi madre o mi abuela”, dice, entre risas. Aptitudes, la de “ser echada para adelante, que no te de vergüenza hablar o que discutas con tus padres” con las que “tienes mucho ganado para ser un buen debatiente”, desvela.

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"Una huelga es buena para todos"

Una disciplina que no siempre resulta sencilla, más si cabe, cuando toca defender posturas contrarias a las propias. “En el debate universitario no se trata de expresar tu opinión sino de defender premisas a favor y en contra de un tema”. Enara se ha enfrentado durante su trayectoria a muchas cuestiones, más o menos espinosas, pero aún recuerda la pregunta de su primer torneo clasificatorio: “Si los jóvenes teníamos herramientas para enfrentarnos a la vida adulta”, ya entonces, la cuestión le pareció compleja y, aun hoy, “me lo parece”.

Tampoco era sencilla, la pregunta que tuvieron que abordar, hace dos semanas en Oviedo, durante la final de la Liga Española de Debate Universitario: “¿Es la amabilidad una herramienta más eficaz que la confrontación para solucionar conflictos democráticos?”. La cuestión estaba vinculada al concepto de ‘Amabilidá’, lema de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031.

A Enara y sus compañeros les tocó defender la, a priori, más controvertida idea de que “todos ganamos gracias a la confrontación”, “dejando de lado la idea de confrontación como algo violento”. Entre los argumentos que esgrimieron los vascos, que “con una huelga ganamos todos”, por un lado, los propios trabajadores al conseguir mejores condiciones laborales, y por otro, la propia empresa que “tras la huelga puede lograr una reducción del absentismo laboral y un aumento de la productividad”.

Enara se muestra feliz por el premio, pero sobre todo, “por la familia que hemos creado en la Asociación de Debate de la EHU” y augura que le esperan muchos años en el mundo de los debates, aunque esté a punto de culminar sus estudios universitarios.