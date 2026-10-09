El debate también ha contado con la participación de Bob Voulgaris, presidente CD Castellón involucrando a su club en polémicas políticas

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La muerte de Maricarmen y la crisis migratoria en Ceuta se han mezclado en una agría polémica en la red social X entre el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el jugador del CD Castellón, Juanjo Nieto. Además del cruce de mensajes, los comentarios de algunos seguidores del club ha llevado a su presidente y máximo accionista Bob Voulgaris a respaldar a su jugador y criticar a quienes no se solidarizan con Ceuta pero sí con la anciana de 87 años desahuciada y fallecida una semana más tarde.

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Según informa El Periódico Mediterráneo, la polémica comenzó cuando Rufián compartió una información sobre el fallecimiento de Maricarmen acompañada del mensaje: ”Qué hijos de puta”.

Participación de Bob Voulgaris

La publicación provocó la respuesta directa de Juanjo Nieto, futbolista del CD Castellón, quien vinculó el comentario con la crisis migratoria registrada en Ceuta. En su réplica, el jugador escribió: ”Esto tendrías que haberlo dicho el día que tus amigos permitieron que invadieran Ceuta, y no ahora, aprovechándote del fallecimiento de una señora mayor. Miserable”.

El intercambio generó numerosas reacciones entre aficionados del conjunto castellonense y usuarios de la red social. Mientras algunos usuarios cuestionaron la participación del futbolista en debates políticos, otros respaldaron públicamente su postura. Entre los comentarios recibidos figura el de un aficionado que le pidió que dejara la política al margen con el mensaje: ”Juanjo, a la piloteta... Que ho fas molt bé”.

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La controversia se produce meses después de que el CD Castellón expresara públicamente su apoyo a Ceuta tras la llegada masiva de migrantes registrada a finales de julio. Con motivo del encuentro disputado frente a la AD Ceuta en Castalia, el club difundió mensajes de solidaridad y los futbolistas lucieron camisetas con el lema ‘Todos somos caballas’, un gesto que fue agradecido por la entidad ceutí.

El debate también ha contado con la participación de Bob Voulgaris, presidente y máximo accionista del CD Castellón. En una conversación mantenida en X sobre la presencia de mensajes políticos en el fútbol, el dirigente señaló: ”No puedo confirmarlo, pero me pregunto si los aficionados que intentaron llevar una bandera de la Rusia comunista (martillo y hoz) a Castalia y no se lo permitieron, son algunos de los mismos aficionados que se molestaron porque se mostró la bandera española en el marcador”.

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En otra respuesta dirigida a un usuario que defendía que la política debía permanecer al margen del deporte, Voulgaris afirmó: ”Respeto tu opinión. Normalmente no quiero que nuestros partidos de fútbol se traten de nada más que de fútbol, pero supongo que tracé la línea cuando se trata de niñas pequeñas siendo violadas y el gobierno no haciendo nada al respecto”.

Las declaraciones del máximo accionista del Castellón hacían referencia a las denuncias de agresiones sexuales registradas durante la crisis migratoria de Ceuta. Según los datos de la Fiscalía difundidos a finales de agosto, se habían contabilizado 23 casos, de los que cinco correspondían a violaciones, con nueve menores entre las víctimas.