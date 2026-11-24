El futuro de las nucleares, el recuerdo del apagón y la factura de la luz centran el debate energético del 29N

Qué proponen los partidos sobre educación, becas y universidades

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El 28 de abril de 2025, España se quedó a oscuras. Según el informe que presentó después el Gobierno, el apagón tuvo “un origen multifactorial”, dado que faltó capacidad para controlar la tensión de la red y algunas desconexiones de centrales fueron “aparentemente indebidas”. La ministra Sara Aagesen descartó cualquier ciberataque. Año y medio después, aquel episodio sigue muy presente en la campaña. Los partidos que defienden alargar la vida de las nucleares lo usan como argumento, y los que defienden las renovables insisten en que el problema fue de gestión de la red, no de las fuentes de energía.

El punto de partida es un sistema eléctrico cada vez más limpio. En 2025, las renovables produjeron el 55,5 % de la electricidad en España, y el 56,6 % si se cuenta el autoconsumo. El 75,5 % de la generación no emitió CO₂. La eólica fue, por tercer año consecutivo, la primera fuente del mix, con el 21,6 %, y la nuclear aportó el 19 %. La fotovoltaica es ya la tecnología con más potencia instalada, casi 50 gigavatios. La demanda creció un 2,8 %.

En agosto, el Gobierno autorizó que la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, siga funcionando hasta el 8 de junio de 2030. Según el calendario anterior, su primer reactor debía cerrar el 1 de noviembre de 2027 y el segundo, el 31 de octubre de 2028. La prórroga no cambia el compromiso de cerrar todo el parque nuclear en 2035, pero dividió a los socios del Gobierno y a la oposición. Desde entonces, las nucleares se han convertido en la principal línea divisoria del debate energético.

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PSOE: mantener el calendario y revisar la factura

Los socialistas defienden el calendario de cierre nuclear, con Vandellós II y Trillo como últimas centrales en 2035. Marc Pons, su secretario de Transición Justa, ha abierto la puerta a “darle una vuelta a la fiscalidad” de la electricidad para sacar de la factura algunos costes que no corresponden al suministro. Propone también un “impulso decisivo” a la repotenciación de parques renovables, es decir, la sustitución de equipos antiguos por otros más potentes, y a la hibridación, que combina varias tecnologías en una misma instalación, además de facilitar el autoconsumo colectivo. El partido presenta su modelo como una apuesta por la transición energética, las renovables y la reindustrialización.

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PP: “la gran potencia energética europea”

El objetivo del PP, en palabras de su vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, es “convertir España en la gran potencia energética europea”. Su receta combina todas las tecnologías. Calificó de “parche” la prórroga de Almaraz y exige cancelar el cierre de todas las centrales nucleares. Feijóo sostiene que la nuclear “es imprescindible para evitar nuevos apagones”. En impuestos, el PP propone eliminar “desde ya” el impuesto a la generación eléctrica y bajar el IVA de la energía del 21 % al 10 %. Plantea además un “plan de choque” de inversiones en redes y otro de almacenamiento con baterías y centrales de bombeo, y destaca el potencial renovable e hidroeléctrico del país.

Vox: “neutralidad tecnológica” y luz al 4% de IVA

Vox quiere dar a la nuclear un papel central, lo que supone alargar la vida de las centrales existentes y construir otras nuevas. Ricardo Chamorro, su portavoz adjunto en la comisión de Transición Ecológica, defiende un modelo basado en la “neutralidad tecnológica” y asegura que “las distintas fuentes de energía no son enemigas de la solar”. Su prioridad es “almacenamiento y red antes que más potencia”, junto a seguridad jurídica para los inversores y contratos a largo plazo entre productores e industria. En impuestos, Vox propone aplicar un IVA del 4% a la luz y al gas. En 2023, Santiago Abascal prometió derogar la ley de cambio climático, que según él estaba “arruinando” al pueblo e impedía “explorar los recursos naturales”.

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Frente Amplio: cien por cien renovable en 2040

La coalición heredera de Sumar es la más ambiciosa en materia climática. Rosa Martínez, una de sus portavoces, plantea un objetivo del “100 % de renovables para 2040” y una fiscalidad eléctrica “mucho más favorable” que la de los combustibles fósiles. Propone limitar el uso del gas en los edificios y las matriculaciones de vehículos de combustión a partir de 2035, y que el Estado tenga “una participación mucho más activa en las redes”.

Defienden una empresa pública de energía, el autoconsumo y las comunidades energéticas. Rechaza la prórroga de Almaraz, “un golpe muy fuerte para las renovables”. Ernest Urtasun, portavoz de los Comuns, la calificó de “error estratégico que rompe el calendario de cierre acordado” y acusó al PSOE de incumplir el acuerdo de gobierno.

Podemos: una empresa pública de energía

Entre los cinco ejes de su campaña, Podemos incluye “proteger lo público y políticas contra el cambio climático”. En energía, su propuesta central es crear una empresa pública de energía y aumentar la intervención del Estado en los sectores estratégicos.