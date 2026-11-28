La actriz ha querido compartir algunos de los momentos especiales que ha vivido durante las últimas semanas

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Dakota Johnson ha publicado un carrusel de imágenes que, sin duda, no han pasado desapercibidas para sus seguidores. En dos de ellas, la actriz aparece con sus hermanas, Stella Banderas y Grace Johnson, con quienes mantiene una estrecha relación. La actriz ha aprovechado las redes sociales para mostrar un momento íntimo familiar.

Ella y su hermana Stella han aprovechado un vuelo en su avión privado para hacerse una pequeña e improvisada sesión de belleza. Las dos, que aparecen irreconocibles, salen con una mascarilla y, en el caso de la actriz, con unos parches para el contorno de ojos.

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En la otra imagen, las protagonistas son Stella del Carmen Banderas y Grace Johnson. Ambas son hermanas por parte de madre y padre y Dakota es el nexo de unión entre ellas. Aunque no son familia de sangre, han crecido sintiéndose hermanas y mantienen una relación muy estrecha.

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Dakota Johnson no suele compartir imágenes familiares en sus redes sociales. Por eso, estas fotografías han captado la atención de sus seguidores.

La gran familia de Dakota Johnson

Dakota Johnson tiene seis medio hermanos: cuatro por parte de su padre, Don Johnson —Jesse, Jasper, Deacon y Grace, los tres últimos fruto de su matrimonio con Kelley Phleger— y dos por parte de su madre, Melanie Griffith: Alexander Bauer, fruto de la relación de la actriz Griffith con Steven Bauer, y con Stella del Carmen Banderas, nacida de su matrimonio con Antonio Banderas.

La actriz siempre ha mantenido un contacto estrecho con Antonio Banderas. Llegó a su vida cuando era una niña y por eso se refiere a él como "padre de corazón" o "papi". La propia Dakota habló de esta particular dinámica familiar en una entrevista concedida a 'Bustle' en marzo de 2024: "Tengo cuatro hermanos y dos hermanas, y mis dos hermanas no están relacionadas por sangre, pero son hermanas, se llaman hermanas y siempre están juntas".

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Y esa bonita relación ha quedado plasmada en los momentos importantes. El 18 de octubre de 2025, Dakota y Grace acompañaron a Stella en su boda con Alex Gruszynski, celebrada en la Abadía Retuerta (Valladolid). Ambas tuvieron un papel destacado como damas de honor, junto a Adaline Gruszynski, hermana del novio.

Grace también ha hablado de la admiración que siente por sus hermanas en una entrevista para 'Glamour': "Dakota y Stella son mis apoyos, acudo a ellas para pedir consejo. Dakota es mi hermana y mi mejor amiga. Desde hace mucho, sin importar la diferencia de edad siempre me ha tratado como a una igual".