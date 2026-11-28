Iván Sevilla 28 NOV 2026 - 15:48h.

El afortunado jugaba con suscripción siempre los mismos números que han resultado agraciados este 27 de noviembre

Ya en junio de este 2026, la ONCE repartió en Lleida un premio de 71 millones de euros para un jugador del mismo sorteo

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Un vecino del pueblo de Cabanillas (Guadalajara) ha ganado un total de 10 millones de euros en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE celebrado este viernes 27 de noviembre en el que también se ha sorteado el Cuponazo.

Así lo ha comunicado la organización, añadiendo que el afortunado tramitó su apuesta a través del portal de juego de las loterías sociales, seguras y responsables. Solía apostar con una suscripción.

Siempre jugaba los mismos números hasta que han resultado agraciados en la primera categoría del último Eurojackpot, con cinco números + 2 soles. Es el mayor premio que reparte la ONCE por esta vía online.

Según ha recalcado, el residente en la localidad castellanomanchega, conocida por su campo de golf y por albergar el vivero más extenso de España, se suma a quienes se llevaron grandes cantidades de dinero este 2026.

El mismo sorteo ya repartió 71 millones en junio

Por ejemplo, en junio, el vendedor Sergio Martín Aznar repartió 71 millones de euros para un único acertante del mismo sorteo de lotería europea, en la provincia de Lleida. Fue el mayor premio de la historia en nuestro país.

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El Eurojackpot se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar cinco números de entre 50 posibles y dos soles de entre doce.

Se celebra todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia), ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo uno mínimo garantizado de 10.000.000 de euros, que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría

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La ONCE vende participaciones para este sorteo junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.