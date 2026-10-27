“Un premio que sería imposible recogerlo si no fuese por la ayuda de muchas personas a las que les tengo que estar eternamente agradecido", ha subrayado Unai

La reacción de Lamine Yamal y Kylian Mbappé al perder el Balón de Oro en una gala con marcado acento español

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LondresLa ceremonia del Balón de Oro 2026, celebrada por primera vez en Londres, coincidiendo con el septuagésimo aniversario del prestigioso galardón individual, dejó una noche llena de momentos destacados en la que, además de los propios premios, también brillaron sus protagonistas. Entre ellos, Unai Simón, elegido mejor portero del año, que dejó un aplaudido discurso que hoy no deja de recibir elogios por su naturalidad, su sencillez y su humildad.

Con una sonrisa cargada de significado, sus primeras palabras fueron el prolegómeno de un discurso que en apenas dos minutos y 24 segundos conquistó a los asistentes de la gala y a buena parte de los espectadores: “Muchas gracias a todos”, dijo nada más empezar, acordándose a continuación de sus padres, su hermano, su novia, sus amigos de toda la vida y sus entrenadores y compañeros durante su trayectoria. Una trayectoria que a sus 29 años tiene aún un buen recorrido por delante y que ayer ponía un nuevo broche de oro a la que ha sido una temporada inolvidable con la conquista de la Copa del Mundo, y tras dejar la marca histórica de imbatibilidad en un Mundial, con 650 minutos dejando la portería a cero.

Las palabras de Unai Simón tras recibir el premio a mejor portero del año en la gala del Balón de Oro 2026

Tras dar en primer lugar la enhorabuena a la mallorquina Catalina ‘Cata’ Coll, elegida mejor portera del año en la categoría de fútbol femenino, Unai empezaba su discurso dejando claro su “orgullo” por estar recogiendo tan ilustre premio.

“Un premio que sería imposible recogerlo si no fuese por la ayuda de muchas personas a las que les tengo que estar eternamente agradecido. Entre ellos a mis padres y a mi hermano, por haberme educado con unos principios y unos valores que me hacen ser la persona que soy ahora. A mi novia, por ser ese oasis de tranquilidad que muchas veces, en este mundo tan caótico que es el fútbol, todos necesitamos a alguien así en nuestra vida y yo lo he encontrado en ella”, expresaba, con las miradas y las cámaras de la gala dirigiéndose en ese momento hacia ella.

Junto a ellos, también quiso acordarse Unai Simón de sus amigos de toda la vida, claves también para el futbolista: “A toda mi cuadrilla de la infancia, que llevo quedando con ellos más de 20 años. Ellos son los que me hacen entender que muchos de los que estamos en esta sala somos unos privilegiados de la vida que tenemos en la sociedad en que vivimos y me hacen mantener los pies en la tierra”, expresaba, antes de meterse de lleno en el mundo del fútbol para acortarse de todos aquellos que también le han enseñado, ayudado y apoyado en su trayectoria.

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“Evidentemente, a todos los entrenadores, a Luis de la Fuente, a Ernesto Valverde, a Luis Enrique y a todos los compañeros, tanto de la selección, Joan (García), David (Raya)… Sin vosotros hubiese sido imposible obtener el premio que hemos conseguido este verano, uno de los veranos más bonitos de nuestra vida. Y a todos los compañeros del Athletic, en especial a Óscar de Marcos, a Iñigo Lekue y a Gorka Guruzeta, tres de las personas más maravillosas que me ha regalado el fútbol”, apostillaba, antes de encarar el cierre de su discurso.

“Y por último me gustaría dar las gracias a Koldo Asua, que en paz descanse, que me enseñó a entender el fútbol de una manera diferente a la que yo tenía o como yo lo comprendía. Me enseñó que en el fútbol, más allá de títulos, de ganar partidos y de reconocimientos individuales lo importante de verdad es el legado que uno deja cuando esto acabe: el ser reconocidos por ser buenas personas, buenos compañeros, más allá de los triunfos que tengamos. Y el mejor ejemplo lo tengo en casa con Ángel Iribar, con ‘el Chopo’; una persona que a sus 83 años seguimos recordando todo lo que nos ha dado, nos da y nos seguirá dando”.

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“Junto a ellos he aprendido a amar a un club, como es el Athletic Club de Bilbao, un club que me lo ha dado todo. Muchas gracias a todos los presidentes con los que he coincidido. He aprendido a amar sus colores, su historia y sobre todo a una afición a la que le estoy eternamente agradecido. Por todos ellos estoy hoy aquí recibiendo este premio, así que muchísimas gracias a todos”, finalizaba, con las mismas palabras con las que comenzó, agradeciendo.