Musk desembolsa 474 millones de dólares para impulsar la victoria de los republicanos en las elecciones de medio mandato

Estados Unidos vota en las elecciones de medio mandato con Donald Trump en sus horas más bajas

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El magnate tecnológico Elon Musk ha sacado la cartera para apoyar a Trump y se ha convertido en el mayor donante histórico al aportar 474 millones de dólares para apoyar al Partido Republicano de cara a las elecciones en Estados Unidos de este martes.

Nunca antes un donante, que no se presentara a las elecciones. había contribuido con una cantidad de dinero tan alta de forma pública. Lo mejor de todo es que incluso la cifra puede ser mayor, según las investigaciones de 'The New York Times'.

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El periódico ha publicado que Musk también realizó donaciones opacas y los registros federales llegan hasta el 14 de octubre, por lo que ha podido aumentar su contribución en metálico a la campaña electoral de Trump en estas últimas semanas.

El dinero de Musk podría alterar “por sí solo” el rumbo de las elecciones de medio mandato, ha asegurado Brendan Glavin, responsable de investigación de la organización sin fines de lucro OpenSecrets, entidad que monitorea el gasto político.

Además del récord de donación pública de un particular de Musk, las elecciones de medio mandato de 2026 han batido el récord de gasto en publicidad política en Estados Unidos, superando incluso al ciclo presidencial de 2024, según AdImpact.

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Este año, Musk ha mantenido un perfil más bajo y no ha aparecido en los mítines de campaña, a pesar de que ha desembolsado cantidades de dinero nunca vistas. Ha usado, sin embargo, su red social X para crítica a los candidatos demócratas, sobre todo al candidato de Texas, donde reside Musk, al que ha llamando “extremista de ultraizquierda”.

Los motivos de Elon Musk y su dinero en campaña

Varios legisladores demócratas han anunciado que planean investigar a Musk si recuperan el control de alguna de las cámaras del Congreso en los comicios de medio mandato, como apuntan las últimas encuestas antes de la jornada electoral.

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El objetivo de estas investigaciones recae en su gestión al frente del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, disuelto posteriormente, los contratos de sus empresas con el gobierno federal y su papel en la guerra entre Rusia y Ucrania.

En los comicios de este martes se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio de los cien escaños del Senado, se eligen gobernadores de 36 de los 50 estados y numerosos cargos locales.

Las encuestas sitúan a Trump en caída libre con la popularidad por los suelos ante un electorado desilusionado de un presidente que prometió paz y prosperidad. La guerra en Irán, los aranceles a las importaciones han provocado el aumento de los precios de combustibles y los alimentos.