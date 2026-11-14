La emoción de Teresita al volver a abrazar a dos de los hijos que le arrebataron durante la dictadura

Se calcula que unos 20.000 niños pudieron ser separados de sus familias durante la dictadura

"Siempre les pedí que estuviesen bien", afirma Teresita

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Teresita ha tardado 41 años en volver a abrazar a uno de sus hijos y 37 en hacerlo con el otro. Son dos de los niños que le fueron arrebatados cuando eran bebés durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, en una época en la que, según su relato, mujeres solteras o con pocos recursos eran captadas y separadas de sus hijos.

El reencuentro se ha producido ahora, décadas después de aquella separación. "Dios me devolvió a mis dos hijos, a mis tres hijos, que los creí perdidos para siempre", explica Teresita. Habla de tres porque también le quitaron al hermano mellizo de Travis, José, aunque este no ha podido viajar a Chile para conocerla en persona debido a un accidente.

Los niños fueron adoptados ilegalmente por familias diferentes en Estados Unidos

La única fotografía que conserva de los tres recién nacidos es precisamente la imagen que mantiene de aquellos primeros días de sus vidas. Teresita recuerda cómo perdió primero a Tim, que entonces era muy pequeño, y posteriormente a sus dos mellizos.

"Primero me quitaron a Tim. Muy chiquitito. Porque estaba totalmente sola. Y después yo tuve a mis dos mellizos y me los quitaron también", relata. Según su testimonio, las mujeres que intervinieron se dedicaban a localizar a mujeres vulnerables para después quitarles a sus hijos.

Los niños fueron adoptados ilegalmente por familias diferentes en Estados Unidos y crecieron hablando únicamente inglés, lo que ha dificultado ahora la comunicación directa con su madre. Durante todos estos años, Teresita asegura que solo deseaba que sus hijos estuvieran bien y hubieran terminado en buenas familias.

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"Siempre les pedí que estuviesen bien, que hubiesen caído en familias buenas cuando estas mujeres me quitaron a mis niños bajo amenazas, bajo mucho terror", recuerda.

La búsqueda de sus orígenes comenzó para Tim hace seis años, cuando se sometió a una prueba de ADN. El resultado le permitió establecer primero una conexión con sus hermanos mellizos, que vivían a pocos kilómetros de su residencia en Maryland. Después llegó la confirmación de que su historia familiar se remontaba a Chile y a la madre que llevaba décadas intentando encontrarlos.

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Tim, que ahora sabe que al nacer se llamaba Cristian, reconoce que el encuentro con Teresita ha resultado especialmente intenso: "He sentido como si conociera a Teresita toda mi vida".

En el caso de Travis, que nació con el nombre de Claudio junto a su hermano mellizo José, ahora Chris, el reencuentro también llega acompañado por la historia de un hermano que no ha podido estar presente. El único hijo que Teresita consiguió conservar falleció antes de poder abrazar de nuevo a sus hermanos.

"No hay nada que podamos cambiar ya, por desgracia, solo queda avanzar hacia el futuro", afirma Travis.

La historia de Teresita y sus hijos forma parte de una realidad más amplia de bebés sustraídos durante la dictadura chilena. Se calcula que unos 20.000 niños pudieron ser separados de sus familias y que alrededor de 8.000, o incluso más, habrían terminado en el extranjero.

Durante los 17 años de dictadura, entre 1973 y 1990, Chile vivió una etapa marcada por las desapariciones, los asesinatos y las torturas. Décadas después, algunas de aquellas historias familiares continúan intentando reconstruirse a partir de pruebas de ADN y búsquedas de sus orígenes.