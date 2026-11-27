Aficionados del Olympique de Marsella y del Levski Sofía desataron una batalla campal en la grada del estadio antes del inicio del partido

En Georgia, la policía intervino contra los aficionados turcos del Besiktas por mostrar una bandera palestina y entonar cánticos contrarios a Israel

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Incidentes violentos donde hinchas resultaron heridos en Francia y Georgia empañaron este jueves la quinta jornada de la Europa League y llevaron incluso a reacciones diplomáticas.

En Marsella, aficionados del Olympique de Marsella y del Levski Sofía desataron una batalla campal en la grada del estadio antes del inicio del partido, manchando el resultado del encuentro en el que el club francés se llevó la victoria por 1-0.

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Varios heridos y condena por Emmanuel Macron

"Cinco personas fueron llevadas al hospital por traumatismo ocular, traumatismo craneal y una luxación de hombro. Seis personas fueron atendidas en el lugar", dijo la delegada de la Agencia de Prensa Francesa.

El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó "con la mayor firmeza" los actos de violencia cometidos contra aficionados búlgaros. Según el mandatario, estos hechos "no tienen cabida ni en el deporte ni en el espacio público".

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Durante una conversación mantenida en Bruselas con el primer ministro de Bulgaria, al margen de una cumbre europea, Macron aseguró que los responsables serán llevados ante la justicia y que los incidentes "no quedarán impunes".

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Todos los heridos de la pelea fueron búlgaros y la presidenta de ese país, Iliana Iotova, calificó de "inadmisibles" esos actos violentos.

"¡Las imágenes de Marsella son espantosas!", escribió en Facebook, pidiendo a la UEFA si las condiciones de seguridad de los aficionados búlgaros desplazados a Francia habían sido las correctas.

Conflictos en Georgia por motivos políticos

No fue el único foco de tensión con hinchas en la jornada de la Europa League: En Batumi, Georgia, una intervención policial contra aficionados del club de fútbol del Besiktas en un partido ante el Hapoel Beer Sheva israelí provocó una enorme indignación entre los turcos.

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La televisión georgiana Pirveli aseguró que los aficionados mostraron una bandera palestina y entonaron cánticos contrarios a Israel antes de que los agentes actuaran contra ellos.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Turquía y Georgia hablaron después de los incidentes por teléfono, indicó una fuente diplomática turca, sin dar detalles del contenido de la conversación.

El Besiktas era local en ese encuentro, que el pasado mes fue trasladado a Georgia por la UEFA, después de que las autoridades turcas informaran de que no podía jugarse en Estambul por seguridad. En los estadios turcos son frecuentes las banderas palestinas y pancartas con alusiones al conflicto.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusa regularmente a Israel de estar cometiendo un genocidio en Gaza y las relaciones bilaterales son muy tensas.

"Condenamos firmemente las actitudes, comportamientos y acciones inaceptables contra los aficionados del Besiktas dentro y fuera del estadio, antes y durante el partido de Europa League entre nuestro representante Besiktas y el Hapoel Beer Sheva en Georgia", indicó en un primer momento la Federación Turca en un comunicado.

Queja ante la UEFA

Poco después, el club reaccionó también con indignación. Aseguró haber "iniciado los procedimientos oficiales" ante el consulado general de Turquía en Batumi y ante la UEFA "por el uso desproporcionado de la fuerza por parte del personal de seguridad" contra sus hinchas.

Según la prensa local, varias personas fueron detenidas por los incidentes violentos entre policía y aficionados en el estadio.

Un empleado del Besiktas declaró a la AFP, solicitando que su nombre no fuera revelado públicamente, que cinco hinchas habían sido hospitalizados y que había catorce detenidos.

La policía utilizó gas pimienta contra los hinchas, algunos de los cuales recibieron atención médica, informó la agencia de noticias turca DHA.

Muestras de apoyo hacia los turcos

El partido fue suspendido en el minuto 25, pero posteriormente se reanudó y los turcos ganaron 2-1.

Después de lo ocurrido, las reacciones se sucedían en Turquía más allá del ámbito deportivo. El presidente Erdogan comunicó al dirigente del Besiktas Serdal Adali que seguía la situación "muy de cerca".

En las redes sociales, los principales líderes políticos, otros clubes de Turquía incluyendo rivales tradicionales como el Galatasaray o el Fenerbahçe y numerosos aficionados trasladaban mensajes de apoyo.