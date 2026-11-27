Celia Molina 27 NOV 2026 - 10:42h.

Tras el anuncio de su nueva gira para el verano del 2027, el cantante ha hecho una reflexión sobre las posibilidades artísticas de la IA

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Después de abrir la venta de entradas de su nueva gira '¿Y ahora qué+?', en la que están confirmados 12 nuevos conciertos para el verano de 2027, Alejandro Sanz ha hecho una reflexión en sus redes sociales sobre la Inteligencia Artificial. A cuenta de la gran habilidad de esta herramienta para componer canciones, textos y otros formatos propios de las disciplinas artísticas, el cantante ha dicho:

Ahora que he presentado mi gira del 2027 y aprovechando la teoría de que la IA va a terminar sustituyéndonos a todos. Solo quiero compartir una reflexión: la IA nunca podrá tocar el alma de la gente porque la IA no sufre, no se alegra, no se enamora, no se conmueve, no se arrepiente y no se atreve, ni se arriesga aunque se muera de miedo. La IA es un loro ilustrado. Bienvenida sea, pero no te vengas arriba que nosotros somos humanos.

"No te vengas arriba, Inteligencia Artificial"

En esta misma línea, Sans Segarra, autor del libro 'La Humanidad en Crisis', repite que, efectivamente, la Inteligencia Artificial no tiene conciencia de sí misma (como nosotros) y, por tanto, no puede "tener emociones, sentimientos y experiencias propias en las que basarse" para crear una obra original.

Este autor, que ha reflexionado sobre el camino que ha tomado la sociedad digitalizada, fue más allá en una entrevista exclusiva con la web de Informativos Telecinco, asegurando que, en su búsqueda de una solución a nuestros problemas, en el inmenso banco de datos que maneja, un chatbot sí puede concluir que "la mejor forma de ayudar a la humanidad es acabar con ella".

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En cuanto a la nueva gira de Alejandro, el calendario internacional arrancará con dos citas en Estados Unidos, ya anunciadas para el 13 de mayo en el Barclays Center de Brooklyn y el 15 de mayo en el Kaseya Center de Miami. Tras este primer encuentro con el público estadounidense, el cantante pondrá rumbo a España para protagonizar una nueva temporada de conciertos durante el verano.

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Tenerife (12 de junio) será el punto de partida de este nuevo regreso que ya contempla 12 paradas, y recorrerá ciudades como Sevilla (19 de junio), Zaragoza (26 de junio), Vigo (3 de julio), Granada (8 de julio), Fuengirola (10 de julio), Córdoba (15 de julio), Cáceres (17 de julio, Benidorm (23 de julio), Almería (25 de julio), Matalascañas (29 de julio) y Chiclana de la Frontera (31 de julio).

La etapa española de su gira llega además en un momento significativo para Sanz, que acaba de recibir el Latin Grammy 2026 a Mejor Álbum Pop Contemporáneo por ¿Y Ahora Qué+?. Con este nuevo galardón, el álbum suma ya tres Latin Grammys en las dos últimas ediciones de estos premios, con un total de 25 Latin Grammys, y 4 Grammys americanos a lo largo de su carrera.