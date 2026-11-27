La actriz ha explicado cómo se encuentra realmente su relación con quien durante ocho años interpretó a su padre en 'La que se avecina'

El lado personal de Fernando Tejero: de su infancia marcada por el bullying al papel clave su tía, la mujer con la que se crio

Compartir







Macarena Gómez ha vuelto a pronunciarse sobre la polémica que ha protagonizado con Fernando Tejero después de que sus declaraciones sobre el edadismo y las desigualdades de las mujeres en la industria audiovisual provocasen una reacción pública del actor.

En esta ocasión, la intérprete ha hablado con Javi Hoyos durante un evento y ha querido aclarar cómo se encuentra realmente su relación con quien durante ocho años interpretó a su padre en 'La que se avecina'.

Las declaraciones de Macarena Gómez

La actriz no ha ocultado cierto cansancio ante las preguntas que recibe sobre este asunto. "Todo el mundo me pregunta por eso, estoy como un poco cansada de la misma pregunta", ha reconocido al periodista, antes de insistir en que no existe el enfrentamiento entre ambos que se ha dado a entender en los últimos días.

"Es que no estamos enfrentados, es que para que haya un enfrentamiento una persona se tiene que enfrentar a la otra y yo nunca me he enfrentado. Dije algo y él en redes sociales me contestó, pero yo nunca le he dicho nada a Fernando respecto a eso", ha aseverado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De hecho, Gómez ha puesto como ejemplo su relación con Loles León para explicar que mantener opiniones diferentes no significa tener, al mismo tiempo, un problema personal.

"Yo discrepo con Loles León en muchísimas cosas y es íntima amiga mía. Y luego en Instagram no le digo nada", ha comentado.

Al mismo tiempo, ha instado al actor a llamarla por teléfono si tiene algún problema. "Cuando lo vea le diré 'Fernandito, mi amor, si discrepas con mi opinión, dímelo a la cara". Aunque también ha dejado claro que "no estoy enfadada con él" y que cada uno puede "hacer lo que quiera".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Otro de los aspectos que ha querido aclarar tiene que ver con los rumores sobre las supuestas dificultades que habría habido para trabajar con Fernando Tejero durante las grabaciones de 'La que se avecina'. Preguntada directamente por esta cuestión, Macarena Gómez ha negado haber tenido ningún problema profesional con él.

"Yo con Fernando Tejero no he tenido ningún problema en mi vida trabajando. También he de decir que yo soy una tía muy fácil y como que soy muy tolerante", ha sentenciado.

La actriz también ha recordado que hace aproximadamente tres o cuatro años que no coincide con é en la serie, ya que Tejero abandonó la ficción después de la temporada 15, mientras que la serie continúa.

La polémica con Fernando Tejero

Todo comenzó días atrás, cuando Gómez fue preguntada por las dificultades que encuentran las mujeres en la industria audiovisual a medida que cumplen años. La intérprete sorprendió al asegurar que no había sentido que se le exigiese más que a sus compañeros hombres.

"Yo soy afortunada. Aun siendo mujer y aun teniendo 50 años, yo creo que en mi vida he trabajado más que ahora", explicó entonces. También negó haber experimentado un trato profesional diferente por razón de género: "¿Que me exijan a mí a la hora de trabajar más que a un hombre? Para nada".

Unas palabras que generaron polémica, sobre todo entre otras profesionales del sector. Una de las reacciones que más repercusión tuvo fue la de Fernando Tejero. El actor comentó una publicación de Instagram en la que se difundían las declaraciones de su antigua compañera de reparto y señaló: "Es muy fuerte" y "vergonzoso", provocando que muchos interpretasen sus palabras como un reproche directo a Macarena.

La situación se complicó todavía más cuando Aldo Comas, marido de la actriz, decidió intervenir públicamente para defenderla. En un vídeo publicado en redes sociales, cargó duramente contra Tejero, al que calificó de "bully" y "matoncete". También le reprochó que hubiese criticado a su mujer públicamente en lugar de hablar directamente con ella.