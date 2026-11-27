El TSJ valenciano ha rebajado de ocho años y medio a siete la condena del futbolista Rafa Mir por agresión sexual

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ValenciaNovedades en la condena de Rafa Mir por agresión sexual. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rebajado de ocho años y medio a siete años la condena de Rafa Mir por agresión sexual. Según ha informado el periódico 'El Mundo', el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha reducido la condena al futbolista tras absolverlo de un delito de lesiones.

La decisión llega después de que el tribunal haya estimado parcialmente el recurso presentado por su defensa y le haya absuelto del delito de lesiones. Según ha informado el medio de comunicación anteriormente citado, la Audiencia Provincial de Valencia condenó al jugador el pasado mes de junio a ocho años y medio de cárcel por los hechos ocurridos durante la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2024 en una vivienda de Bétera y, ahora, su condena ha sido reducida.

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Absuelto del delito de lesiones

Sin embargo, el TSJ ha decidido mantener los siete años de prisión correspondientes al delito de agresión sexual, al considerar que la valoración de las pruebas realizada durante el juicio fue lógica y razonable.

Por otro lado, ha eliminado la condena de 18 meses por lesiones, al entender que las consecuencias psicológicas sufridas por la víctima "no pueden castigarse" como un delito independiente en este caso. Al parecer y según recoge el periódico, los magistrados reconocen que la agresión tuvo graves consecuencias para la joven y señalan que estas se vieron agravadas por la repercusión pública del caso y por tener que revivir lo sucedido durante el procedimiento judicial.

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La condena de Pablo Jara también se reduce

La resolución también afecta al otro futbolista condenado por los hechos, Pablo Jara. El TSJ ha estimado parcialmente su recurso y ha reducido su pena por agresión sexual de dos años a un año.

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De esta forma, la condena total de Pablo Jara queda fijada en un año y medio de prisión, además de una multa de 675 euros. Hay que recalcar que la sentencia todavía puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Condenado a ocho años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones a una joven

La Sección Cuarta de la Audiencia condenaba a Rafa Mir a ocho años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones a una joven al considerar probado que el jugador agredió a la víctima a la que había conocido previamente en un local de la capital, en la noche del 31 de agosto de 2024 en el propio domicilio del futbolista en Bétera.

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El tribunal condenó también a un segundo acusado, igualmente futbolista, a dos años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones a otra joven, amiga de la anterior.

El pasado mes de junio, Rafa Mir trasladaba, a través de un video en sus redes sociales, que recurría alegando que en el proceso "se aportaron vídeos y otros elementos que ni siquiera aparecen en la sentencia y merecen una valoración".

"Mi defensa seguirá donde corresponde, en los tribunales", incidió en unas declaraciones en la que agradecía el apoyo y respeto a su familia, sus amigos y todas las personas que así lo han hecho. "Toca seguir adelante, centrarme en mi trabajo y esperar a que la justicia siga su curso", concluía.

Ahora, este 27 de noviembre, se ha conocido que el TSJ ha rebajado al futbolista la pena de prisión por agresión sexual a siete años tras absolverlo de un delito de lesiones.