Santiago Abascal no hizo el servicio militar tras solicitar tres prórrogas, mientras que no se conocen datos al respecto sobre Núñez Feijóo

El debate completo a cuatro: Ada Colau y Pedro Sánchez unen fuerzas contra Núñez Feijóo y Santiago Abascal

Compartir







En el tramo final del debate a cuatro, último antes de las elecciones generales del 29N, celebrado este miércoles, el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, protagonizó uno de los momentos más virales de la noche al cuestionar el patriotismo que reivindican sus adversarios políticos Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

"Van de patriotas"

“Van de patriotas aquí el señor Feijóo y el señor Abascal y el único que ha hecho la mili y ha jurado la bandera de España he sido yo”, afirmó el líder socialista, mirando a ambos representantes políticos.

La intervención llegó después de que Abascal volviera a vincular a Sánchez con Marruecos, uno de los argumentos habituales del líder de Vox contra el presidente del Gobierno. “El futuro de España se va a decidir aquí y no se va a decidir ni en Washington, ni en Moscú, ni en Pekín, ni en Tel Aviv, ni en Bruselas ni, por supuesto, en Rabat”, señaló el dirigente de Vox.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las palabras de Sánchez fueron aprovechadas por el PSE y el Gobierno para difundir una fotografía de la etapa en la que el actual presidente hizo el servicio militar, la popularmente conocida como ‘mili’. La imagen muestra precisamente el momento en el que Sánchez participa en la jura de bandera. La fotografía fue compartida en redes sociales por dirigentes del PSOE, entre ellos el exministro Óscar Puente.

Por qué Abascal y Feijóo no hicieron la mili

Según ha informado ‘El País’, Santiago Abascal no realizó el servicio militar después de solicitar tres prórrogas sucesivas. La primera la pidió al cumplir 18 años por encontrarse cursando Bachillerato. La segunda llegó dos años después, mientras realizaba estudios universitarios. La tercera y última fue solicitada cuando ya ocupaba un cargo público como concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Llodio, Álava.

En el caso de Alberto Núñez Feijóo, este medio señala que “no existe una confirmación oficial de que Feijóo se librara del servicio militar”.