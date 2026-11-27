Raquel Noya Pontevedra, 27 NOV 2026 - 10:26h.

La vivienda, los salarios y la crispación política preocupan a Isaac, Iker, Marjon y Brais, cuatro jóvenes vigueses que afrontan de forma diferente su estreno electoral

Mientras algunos tienen decidido su voto, otros se plantean abstenerse o votar en blanco porque no se sienten representados por los partidos políticos

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Votar por primera vez no significa necesariamente tener ganas de hacerlo. Hay jóvenes que esperan con ilusión el momento de depositar su papeleta, otros que tienen decidido desde hace tiempo el partido al que apoyarán y también quienes prefieren mantenerse al margen porque no se sienten representados o consideran que no están suficientemente informados. Esa diversidad de posturas se refleja entre los jóvenes de Vigo que cumplirán por primera vez con su cita electoral en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En Galicia, 57.881 nuevos electores podrán participar por primera vez en unas elecciones generales, después de haber cumplido 18 años desde los anteriores comicios.

Nosotros hemos hablado con cuatro de ellos: Isaac, Iker, Marjon y Brais, todos ellos vigueses nacidos en 2007 y 2008 que representan distintas maneras de afrontar este estreno. Aunque sus posiciones políticas son muy diferentes, hay una cuestión en la que coinciden: no terminan de sentirse identificados con la clase política actual y reclaman soluciones a problemas que condicionan su presente y su futuro.

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De quienes tienen claro su voto a quienes prefieren abstenerse

Isaac tiene 19 años y reconoce que la política está bastante presente en las conversaciones familiares. Sus padres son votantes de izquierdas y él, con una idea diferente, admite que suele debatir con ellos sobre cuestiones ideológicas. Sin embargo, sus conclusiones le han llevado a una posición alejada de las opciones tradicionales: no tiene intención de votar.

“Tengo clara mi elección, creo que el problema no es un partido sino el sistema, así que abogo por el absentismo electoral”, explica. Considera que los políticos han dejado de centrarse en los problemas de los ciudadanos y dedican demasiado tiempo a enfrentarse entre ellos: “No actúan, no se dedican a hacer lo que tienen que hacer, solo discuten y se insultan”, lamenta.

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Su generación, además, recibe buena parte de los mensajes políticos a través de las redes sociales. En su caso, reconoce que TikTok le muestra contenidos de derechas, en parte porque sus propias inclinaciones también se orientan hacia esa corriente. Sobre los referentes políticos que despiertan interés entre los jóvenes menciona, sin embargo, perfiles como el de Gabriel Rufián.

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Pero hay cuestiones que están por encima de las diferencias ideológicas. Isaac señala especialmente el acceso a la vivienda, los salarios y el encarecimiento de la cesta de la compra. Son problemas que observa con preocupación cuando piensa en las dificultades que tendrá su generación para construir un proyecto de vida independiente.

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Iker, también nacido en 2007, tiene una posición muy distinta respecto al voto. Se identifica con la izquierda y ya ha decidido que apoyará al PSOE. Su elección responde, además, a una estrategia electoral: considera que otras formaciones progresistas no tienen suficientes posibilidades en Galicia y prefiere apostar por el voto útil.

“Desde pequeño me gustó más la izquierda”, asegura a Informativos Telecinco, “creo que tienen más humanidad”, añade. También critica el comportamiento de los partidos de la oposición, a los que reprocha centrarse en cuestionar al Gobierno en lugar de plantear alternativas. A su juicio, el debate político está demasiado condicionado por los enfrentamientos y los discursos de confrontación.

No obstante, Iker no considera que los jóvenes estén suficientemente preparados para distinguir entre información y propaganda: “En general, no hay criterio en los jóvenes y creo que es de lo que se aprovechan los políticos”, advierte.

Por eso, aunque las redes sociales forman parte de su entorno cotidiano, procura no utilizarlas como principal fuente de información política. “Veo un poco de todo, no me informo por redes sociales porque hay mucha desinformación y falta contexto”, señala. Incluso considera que su generación puede convertirse en un vehículo para difundir noticias falsas y mensajes sensacionalistas.

Entre los asuntos que le gustaría ver abordados durante la campaña electoral también figura la inmigración. En este terreno, cree que a la izquierda le falta concretar más sus propuestas: “Nadie se quiere mojar, creo que a la izquierda le falta marcar unos límites y llevar un mejor control”.

No sentirse representado también condiciona el voto

Marjon es otro de los jóvenes vigueses que se estrena en estas elecciones. Nació en el año 2008, es de Filipinas y fue adoptado por padres españoles cuando tenía dos años. Marjon asegura que se informa leyendo los programas electorales y también a través de Tik tok. Su posición política se sitúa también en la izquierda, aunque reconoce que sus ideas no coinciden con las de sus padres. Su experiencia demuestra que las preferencias políticas no siempre se transmiten dentro de la familia y que los jóvenes construyen sus propias opiniones.

Sin embargo, esa identificación ideológica no se traduce necesariamente en entusiasmo por la cita electoral. “No me hace ilusión votar, creo que los políticos no conectan con los jóvenes”, asegura.

Su reflexión apunta a una de las dificultades que afrontan las formaciones políticas para acercarse a las nuevas generaciones: conseguir que sus mensajes y propuestas conecten con las preocupaciones cotidianas de quienes empiezan a tener derecho a decidir sobre el futuro del país.

Brais, nacido en 2008, afronta estas elecciones desde una perspectiva todavía más distante. Acaba de cumplir 18 años y, además de estrenarse como elector potencial, le ha tocado formar parte de una mesa electoral como primer vocal.

Pese a ello, no tiene decidido participar con un voto a una candidatura. “Mi idea era votar, pero no estoy muy bien informado y no quiero arriesgarme a darle mi voto a ningún partido”, explica. Por ahora, contempla dos posibilidades: votar en blanco o no acudir a las urnas.

En su casa, asegura, sus padres siguen la actualidad política con mayor interés, aunque respetan su decisión y no condicionan su elección. “Mis padres son más implicados, pero no se meten en mi elección”, cuenta.

Tampoco se siente identificado por completo con una sola formación. Reconoce que encuentra propuestas que le gustan en partidos muy diferentes, desde Vox hasta el PSOE: “Yo concuerdo con varios políticos, todos tienen cosas buenas y malas”, apunta.

Vivienda, corrupción y pensiones, entre las preocupaciones

Aunque sus posiciones ante las urnas son distintas, los cuatro jóvenes comparten una preocupación por cuestiones que afectan directamente a sus expectativas de futuro.

La vivienda aparece como uno de los grandes problemas para Isaac, que también menciona los bajos salarios y el incremento de los precios de los alimentos. Brais, por su parte, pide a los responsables políticos que presten atención al acceso a la vivienda, pero también a la corrupción y a la sostenibilidad de las pensiones.

Son reivindicaciones que reflejan las inquietudes de una generación que empieza a participar en las decisiones políticas mientras observa con incertidumbre cuestiones como la emancipación, la estabilidad económica o las oportunidades laborales.

A las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre, estos cuatro vigueses muestran que el estreno electoral no tiene una única lectura. Para algunos, votar es una oportunidad para respaldar unas ideas; para otros, una decisión que todavía genera dudas. Y también los hay que, pese a tener edad para acudir a las urnas, consideran que ninguna papeleta representa lo que piensan.