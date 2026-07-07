Sergio Delgado 07 JUL 2026 - 05:00h.

Este año se han presentado 3.202.000 declaraciones con resultado a ingresar, un 7,8% más que durante la campaña anterior

La devolución media se ha situado este año en torno a los 690 euros por declaración.

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La campaña de la Renta 2025 ha puesto el punto y final y con él, un elevado volumen de devoluciones ya abonadas por la Agencia Tributaria. Hacienda ha ingresado miles de millones de euros a millones de contribuyentes, manteniendo oficialmente un ritmo superior al registrado en la campaña anterior.

Aunque la Administración no publica un desglose específico entre autónomos y trabajadores por cuenta ajena, las cifras oficiales sí que permiten calcular cuál está siendo la devolución media que reciben quienes ya han cobrado. Un importe que sirve como referencia tanto para los profesionales por cuenta propia como para los asalariados.

Hacienda ya ha pagado tres de cada cuatro devoluciones solicitadas

Los últimos datos del Ministerio de Hacienda reflejan que ya se han presentado 15,2 millones de declaraciones de la Renta, un 4,7% más que en el mismo periodo del año pasado, pese a que la campaña comenzó seis días más tarde.

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De ese total, 10.966.000 declaraciones tienen resultado a devolver, un 3,9% más que en el ejercicio anterior. La Agencia Tributaria ya ha ingresado 5.710 millones de euros a 8.277.000 contribuyentes.

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Esto significa que ya se han abonado el 75,5% de todas las devoluciones solicitadas y el 61% del importe total que Hacienda deberá reintegrar durante la campaña.

La propia Agencia Tributaria destaca que el volumen de devoluciones pagadas ha aumentado un 4,1% respecto al año pasado, prácticamente al mismo ritmo que el incremento de solicitudes presentadas.

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Em importe de la devolución media en la campaña de la renta

A partir de los datos oficiales es posible calcular el importe medio que están recibiendo los contribuyentes.

Dividiendo los 5.710 millones de euros ya abonados entre los 8.277.000 beneficiarios, la devolución media se sitúa en torno a los 690 euros por declaración.

Ese importe puede servir de referencia tanto para autónomos como para trabajadores por cuenta ajena, ya que Hacienda no diferencia públicamente la cuantía media correspondiente a cada colectivo. En cualquier caso, la cifra real puede variar de forma importante a favor del trabajador por cuenta ajena.

En el caso de los autónomos influyen aspectos como los gastos deducibles, las retenciones soportadas, las aportaciones a mutualidades, los sistemas de previsión social o las deducciones autonómicas.

Entre los asalariados, las diferencias suelen depender de las retenciones practicadas por la empresa, las circunstancias familiares o las deducciones aplicables.

También aumentan las declaraciones con resultado a pagar

Mientras millones de contribuyentes ya han recibido su devolución, otros deberán ingresar dinero a Hacienda.

Hasta la fecha se han presentado 3.202.000 declaraciones con resultado a ingresar, un 7,8% más que durante la campaña anterior.

Este tipo de declaraciones suele concentrarse en la parte final del plazo porque quienes optan por domiciliar el pago no realizan el desembolso hasta el cierre de la campaña.

Las previsiones de Hacienda apuntan a que este año se gestionarán 25,25 millones de declaraciones, un 2,1% más que en el ejercicio precedente.

Además, calcula que las devoluciones alcanzarán los 13.271 millones de euros, mientras que los ingresos procedentes de declaraciones a pagar sumarán 24.628 millones.

Hacienda mantiene los avisos para corregir errores

Paralelamente, la Agencia Tributaria continúa enviando comunicaciones preventivas a los contribuyentes cuando detecta posibles discrepancias entre la declaración presentada y la información fiscal disponible.

Hasta el momento ya ha remitido más de 50.000 avisos y prevé alcanzar alrededor de 130.000 durante toda la campaña.

El pasado año, más de 45.000 personas rectificaron voluntariamente su declaración tras recibir estas comunicaciones, evitando comprobaciones posteriores, intereses de demora y posibles sanciones.