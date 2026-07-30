La madre de Noelia Castillo, la joven a la que se aplicó la eutanasia, ha presentado una queja ante la Relatora Especial de Naciones Unidas

Abogados Cristianos pide sancionar a la doctora responsable de la eutanasia de Noelia Castillo: los motivos de esta nueva reclamación

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La madre de Noelia Castillo, la joven a la que se aplicó la eutanasia el pasado marzo en Barcelona, ha presentado una queja ante la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y le ha pedido que investigue si España protegió de manera adecuada a su hija.

La fundación Abogados Cristianos, que representa a la madre (Yolanda Ramos), ha asegurado este jueves en un comunicado que, con esta iniciativa, pretende que la ONU investigue "si el Estado incumplió su deber de protección hacia una joven con graves trastornos mentales, discapacidad y antecedentes de violencia sexual antes de autorizar una decisión irreversible".

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Cuestionan la aplicación de la ley de eutanasia

La petición se apoya en un relato sobre las circunstancias que llevaron a Noelia Castillo a pedir la eutanasia, que denuncia "omisiones institucionales" como "la ausencia de una atención psiquiátrica efectiva, una insuficiente protección, la precariedad económica y la falta de alternativas reales orientadas a la vida".

La comunicación cuestiona la aplicación de la ley de eutanasia y el cumplimiento por parte del Estado "de sus obligaciones internacionales de protección hacia una mujer víctima de violencia y en una situación de extrema vulnerabilidad".

Entre los argumentos que utiliza para poner en duda la protección ofrecida por el Estado, se incluye que Noelia creció en un contexto "de grave vulnerabilidad social y económica" que llevó a su ingreso en un centro tutelado, y que fue víctima de una agresión sexual en grupo, además de tener diagnosticado un trastorno límite de la personalidad y una depresión crónica, entre otros.

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Así, la madre sostiene que "España no desplegó la protección reforzada que debía garantizar a una mujer víctima de violencia, con graves trastornos mentales y en una situación de extrema vulnerabilidad, permitiendo que acabara accediendo a la eutanasia sin haber agotado todas las alternativas razonables orientadas a la vida".

¿Cómo es el proceso de eutanasia en España?

Hay que recordar que, pese a esta reclamación de Abogados Cristianos, el proceso de eutanasia que se sigue en España es un camino largo de médicos y tribunales sobre una decisión muy meditada. El primer paso siempre lo da el paciente y es cuando se lo comunica a su médico de cabecera o especialista, que hace una primera valoración y da un plazo de 15 días al paciente para que se ratifique en su decisión.

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Durante todo este proceso se analiza la salud mental para garantizar que es plenamente consciente y responsable de lo que conlleva el proceso. El segundo paso es el llamado médico consultor, que mantiene una entrevista presencial y confirma que se cumplen los requisitos. Y en la tercera fase, una comisión independiente da o no el visto bueno final. Como indican los profesionales, es un proceso muy largo, empieza cuando la persona decide que quiere pedir la eutanasia, que quiere pedir ayuda para morir.

Cuando la persona que está atravesando la enfermedad decide llevar a cabo una eutanasia se produce una conversación con un primer médico en el que la paciente pueda entender que tiene otras posibilidades, sin presionar ni manipular. Tras esto, se producen 15 días de reflexión y se le proporciona ayuda al profesional que tiene que hacer la eutanasia.

Una vez pasado el tiempo de reflexión, la persona puede decir seguir adelante o echarse atrás. En el caso de seguir adelante, al cabo de 24 horas se firma el consentimiento informado, para ratificar la ayuda para morir. 426 personas recibieron en España la eutanasia el pasado año, pero en el caso de Noelia, además ha tenido que afrontar un proceso judicial por la oposición de su familia.