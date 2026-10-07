"La decisión no supone una renuncia: la convocatoria de huelga continúa vigente y la movilización podrá reactivarse si el próximo Gobierno no atiende las reivindicaciones del colectivo"

La OMC ve "razonable" posponer la huelga de médicos tras la convocatoria de elecciones generales: "Es momento de estar atentos"

Compartir







El Comité de Huelga integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) ha anunciado este miércoles que aplaza los paros indefinidos convocados a partir del 28 de octubre debido la convocatoria de elecciones generales anunciada el pasado lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su decisión de llamar a unos comicios anticipados el 29 de noviembre. No obstante, pese al aplazamiento de la huelga, los sindicatos médicos advierten de que mantienen "vivo" el "conflicto" por la negociación del Estatuto Marco.

"La decisión no supone una renuncia --aseguran en un comunicado--: la convocatoria de huelga continúa vigente y la movilización podrá reactivarse si el próximo Gobierno no atiende las reivindicaciones del colectivo", han subrayado.

PUEDE INTERESARTE Huelga de médicos en la sanidad pública: qué es lo que piden y cuáles son los puntos clave

El aplazamiento de la huelga indefinida de médicos, "una decisión estratégica, no un paso atrás"

Las organizaciones sindicales interpretan que la convocatoria electoral "cambia por completo el escenario" y el actual proyecto de Estatuto Marco decae y, hasta la formación de un nuevo Gobierno, consideran que no existe un interlocutor con capacidad para negociar un marco normativo propio para médicos y facultativos.

Argumentando la decisión, justifican que "mantener ahora paros indefinidos supondría exigir un enorme esfuerzo al colectivo sin una vía política efectiva para alcanzar sus objetivos" ya que "la disolución de las Cortes interrumpe la tramitación de las iniciativas legislativas en curso y deja sin validez formal los plazos, negociaciones y documentos asociados al proyecto", y si la nueva Cámara quisiera recuperarlo, tendría que iniciar de nuevo su tramitación.

PUEDE INTERESARTE CCOO y UGT acuerdan la convocatoria de una huelga general de 24 horas para este otoño

Por ello, consideran que "en términos políticos, el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad queda enterrado", algo que consideran "un éxito indiscutible para las organizaciones convocantes y para el conjunto de médicos y facultativos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A este respecto, defienden que "la presión sostenida del colectivo ha frenado una norma que el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito daban prácticamente por aprobada desde hace año y medio", si bien insisten en que "el conflicto no ha terminado".

"El compromiso con los objetivos que originaron la movilización permanece intacto --aseguran--: un marco normativo propio, una mesa de negociación específica, el fin de la explotación que representan las guardias obligatorias, una jubilación acorde con la carga de trabajo y una clasificación profesional que reconozca la cualificación y la responsabilidad del colectivo".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Subrayando todo ello, señalan además que el Comité de Huelga trasladará estas exigencias al Gobierno que salga de las urnas "y no dudará en retomar los paros si no obtiene una respuesta".

"El aplazamiento de las jornadas previstas desde el 28 de octubre es una decisión estratégica, no un paso atrás: la convocatoria de huelga sigue en vigor --afirman--. Ante la nueva cita electoral, el Comité de Huelga exige a todos los partidos que incorporen a sus programas una posición clara sobre estas demandas".

"Las elecciones no nos paran --concluyen. El aplazamiento de los paros tampoco. Por todo lo anterior, las organizaciones del Comité de Huelga remarcan que se sigue trabajando, reuniéndose con los grupos políticos y exigiendo compromisos concretos para los médicos y facultativos".