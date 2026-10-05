El presidente de la organización cree que es razonable que se posponga la huelga indefinida de médicos convocada a partir del 28 de octubre

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El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Tomás Cobo, ha considerado "razonable" que se posponga la huelga indefinida de médicos convocada a partir del 28 de octubre, tras el anuncio de elecciones generales anticipadas, aunque ha apuntado que son los sindicatos los que tienen que tomar la decisión.

"Los sindicatos lo dirán, que son los que tienen el ámbito de la negociación, pero parece razonable pensar que es un momento de posponer movilizaciones y estar atentos, tener la oportunidad de contar a los grupos políticos cuáles son nuestras necesidades", ha expresado este lunes en su intervención en el VII Observatorio de la Sanidad, organizado por 'El Español'.

Según ha señalado, tras el anuncio de elecciones, el proyecto de ley de Estatuto Marco que había llegado al Congreso de los Diputados decae. En todo caso, ha vaticinado que, si no se hubieran producido estos comicios anticipados, la norma tampoco habría salido adelante antes de la fecha límite para celebrar elecciones, puesto que, "aún en un trámite exprés, hubiera tardado ocho o nueve meses".

Buscan una "mejora de las condiciones laborales"

Cobo ha recordado que las movilizaciones de médicos y facultativos que han estado produciéndose en los últimos meses buscan una "mejora de las condiciones laborales", centrándose en tres puntos que generan una "quiebra". En primer lugar, ha apuntado a la precariedad laboral, señalando que afecta a más del 50 por ciento de los médicos del Sistema Nacional de Salud (SNS).

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El segundo aspecto, según ha comentado, es el modelo retributivo dependiente de los "complementos" y, en particular, de "las guardias". Por último, ha apuntado a la "inexistente" formación médica continuada. Junto a esto, ha añadido la "crisis de salud mental" y las "exponenciales" agresiones a sanitarios.

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Tomás Cobo ha destacado que se puede aprovechar la convocatoria de elecciones para explicar a los grupos políticos las necesidades de la profesión, siendo la "principal" que el futuro Estatuto Marco contemple las "especificidades" de médicos y facultativos.

Todos los profesionales tienen un "papel crucial" en la atención al paciente

En este punto, ha enfatizado que la atención sanitaria es "multidisciplinar" y todos los profesionales tienen un "papel crucial" en la atención al paciente, pero el liderazgo de los equipos lo desempeña el médico, que es quien asume la "responsabilidad" del acto médico.

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"Y eso es una carga de responsabilidad, no es una ventaja corporativista", ha aseverado para pedir que esto tiene que estar recogido en el futuro Estatuto Marco. "Una vez eso lo recoja el Estatuto Marco futuro, pues estaremos muy contentos", ha afirmado.

Asimismo, se ha referido a otros aspectos que necesitan ser regulados, como los planes de ordenación de las especialidades, que ha apuntado que llevan "11 o 12 años de retraso". Junto a esto, ha apuntado a los diplomas de acreditación y áreas de capacitación específica.

También ha mostrado preocupación por la homologación de 25.000 médicos extracomunitarios. "Vamos a ver qué efecto tiene eso (...) Por no decir ya que se ve con naturalidad que los veterinarios den clase de anatomía. Y por no decir ya que tenemos que llevar el tema de indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica y protocolos que pensamos que pueden invadir las competencias", ha añadido.

"Ese modelo se puede ir al traste perfectamente", ha recalcado el presidente de la OMC

Preguntado por los "deberes" para el próximo Ministerio de Sanidad, Cobo ha apostado por un pacto de Estado que nazca del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que participan Sanidad y comunidades autónomas, para "sostener" el modelo sanitario universal que tiene España.

"Ese modelo se puede ir al traste perfectamente", ha aseverado el presidente de la OMC, quien ha advertido de que, "en el mundo, la gente se queda en las puertas de Urgencias sin ser atendida porque no tiene dinero" y, aunque en España no suceda en la actualidad, no se puede dar "por hecho" que continuará siendo así.

"Nosotros lo hemos conseguido en España y en Europa, con sus matizaciones en Europa, y nos lo estamos cargando", ha subrayado para pedir que se haga "una reflexión" y que el CISNS contribuya "desde la moderación, desde la serenidad, desde el conocimiento, con ideas que entran a debate" y evitando discursos "simplistas".

Tomás Cobo ha compartido mesa redonda con el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar; el presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Florentino Pérez Raya; la vicepresidenta de Fenin, Lourdes López; y el secretario general de la Fundación IDIS, Adolfo Fernández-Valmayor.

Ha incidido en la "necesidad urgente" de que los políticos se pongan de acuerdo

Aguilar ha coincidido con Cobo en la necesidad de un pacto de Estado en sanidad que sea la base de la "estabilidad" del sistema. "Yo hasta ahora entendía que cuando llegábamos a acuerdos, a distintos temas, con los gobiernos, las cosas luego se podían cumplir y se llevaban a la práctica. Ahora no", ha señalado para justificar la importancia de "un buen pacto de Estado para la sanidad".

A su vez, Lourdes López ha incidido en la "necesidad urgente" de que los políticos "se pongan de acuerdo" en materia sanitaria, en un momento que ha calificado como "crítico" en lo que respecta a la sostenibilidad del sistema sanitario. "La sostenibilidad está en riesgo", ha zanjado.

Por su parte, Pérez Raya se ha mostrado "escéptico" con la posibilidad de que los políticos lleguen a "acuerdos unánimes" en la próxima legislatura. "Después de todo lo que hemos visto y tal y como parece que las encuestas dan, me temo que vamos a tener de nuevo problemas con los políticos, como siempre ha ocurrido en este país. No creo que lleguen a acuerdos unánimes, en absoluto. Hemos negociado muchísimas cosas y no se ha cumplido ninguna", ha apuntado.