Durante su estancia, el piloto de la Fórmula 1 ha estado acompañado por Jaled Meghawer, gobernador de la provincia del Norte del Sinaí

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El conflicto en la Franja de Gaza y la situación de emergencia que atraviesa la población palestina han llevado a Lewis Hamilton a alejarse de los circuitos de Fórmula 1 para protagonizar un viaje.

El piloto británico, siete veces campeón del mundo, ha visitado el cruce de Rafah, en la frontera entre Egipto y Gaza, para conocer de primera mano el trabajo de las organizaciones humanitarias que tratan de hacer llegar suministros a la población del enclave palestino y facilitar la evacuación de personas heridas.

La visita de Lewis Hamilton

Hamilton se desplazó este pasado martes, 10 de noviembre, acompañado por las autoridades locales. Una visita que ha permitido al deportista acercarse a una realidad que ha denunciado en distintas ocasiones y conocer cómo se organiza la asistencia destinada a miles de personas que continúan necesitando ayuda urgente.

Según ha informado la agencia EFE, el piloto llegó por la mañana al aeropuerto de Al Arish, situado en la provincia del Norte del Sinaí, una de las principales puertas de entrada de la ayuda internacional que después se intenta trasladar a Gaza.

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Así, el actual integrante de Ferrari ha podido conocer el funcionamiento de los dispositivos de asistencia y las dificultades que encuentran los trabajadores para hacer llegar alimentos, material sanitario y otros productos esenciales a la población palestina.

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Durante su estancia, Hamilton ha estado acompañado por Jaled Meghawer, gobernador de la provincia del Norte del Sinaí, quien le ha explicado las actuaciones que están llevando a cabo para apoyar a la población.

Entre ellas se encuentran los mecanismos de recepción y distribución de suministros, así como las medidas destinadas a facilitar el tratamiento médico de los heridos que pueden ser trasladados a hospitales.

Entre los sitios visitados por el piloto de F1 se encuentran los almacenes logísticos de la Media Luna Roja Egipcia en Al Arish, donde se gestiona la preparación y la coordinación de la ayuda humanitaria antes de su ingreso a Gaza.