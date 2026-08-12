Los supermercados, bares y comercios estarán obligados a cobrar un pequeño recargo por cada envase vendido

Las tiendas deberán cumplir un nuevo requisito para no tirar comida: los clientes se verán afectados

Compartir







España implementará el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) a partir del 12 de agosto para impulsar la sostenibilidad y cumplir con la normativa de la Unión Europea. ¿Y qué ocurrirá con esto? Los supermercados, bares y comercios estarán obligados a cobrar un pequeño recargo por cada envase vendido. Ese dinero lo podrá recuperar el consumidor por completo al devolver el recipiente vacío.

Esta medida tiene el objetivo de reactivar las tasas de reciclaje y reducir drásticamente los residuos de un solo uso en el país. El Gobierno recalca que esto no supone un impuesto sino como un depósito que funciona como una fianza, por lo que el consumidor no pierde dinero. Los clientes lo recuperarán íntegramente cuando devuelva el envase vacío en uno de los puntos de recogida habilitados.

PUEDE INTERESARTE Adiós a los sobres monodosis de kétchup, mayonesa o mostaza en bares y restaurantes a partir de agosto de 2026

¿En qué consiste esta medida?

Este Sistema de Depósito, Devolución y Retorno es una medida comprendida en la normativa estatal, concretamente en el artículo 45 del Real Decreto 1055/2022. Aquí se expone que si no se cumplen los objetivos de recogida selectiva fijados por la ley en un plazo determinado, es obligatorio implantar un sistema de depósito para determinados envases de un solo uso.

Se habilitarán máquinas automáticas de reciclaje en los establecimientos. Los usuarios solo tendrán que escanear el código de barras del envase, que debe estar en buen estado, y la máquina les reembolsará el importe correspondiente.

¿Cuánto dinero se devuelve a los consumidores?

Los supermercados y tiendas estarán obligados a aceptar envases incluso si no fueron adquiridos originalmente en ese local. Esta medida ya existe en otros países europeos como Alemania, Dinamarca, Suecia y Países Bajos. La cantidad que recibe el consumidor depende del país en el que se realice la devolución.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por ejemplo, en Alemania se devuelve 0,25 euros por botellas de plástico y 0,08 y 0,15 euros por vidrio. En estos países europeos mencionados es un sistema ya implementado y lleva operativo desde hace varios años. En el caso de España, el depósito será en general de 10 céntimos.

Europa exige al menos un 70% de los residuos

El Gobierno ha decidido implementar este modelo para elevar la tasa de recogida selectiva de envases a un 90%, reducir la basura en espacios públicos y disminuir el uso de plásticos de un solo uso. La medida involucra a toda la cadena, desde fabricantes y distribuidores hasta comercios y consumidores.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La normativa europea exige la recogida de al menos un 70% de estos residuos pero España no lo cumple. En el año 2023, la recogida de botellas de plástico de un solo uso representó un 41,3%.

Los envases afectados por esta nueva medida son las botellas de plástico, latas y briks de hasta tres litros, incluyendo así productos habituales como agua, refrescos, zumos o cerveza.