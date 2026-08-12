El histórico eclipse solar total provocará millones de desplazamientos por carretera, y la DGT explica cómo conducir con seguridad, qué está prohibido hacer y las sanciones a las que te expones

Todo sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España

Compartir







El 12 de agosto se vivirá un momento histórico. España será el mejor lugar del mundo para disfrutar del eclipse solar total, el primero visible en la península ibérica desde hace más de 100 años. Durante unos pocos minutos, la Luna se situará entre la Tierra y el Sol y se hará completamente de noche, pero no en todos los lugares será igual. Muchas personas tendrán que desplazarse en sus vehículos para vivir el eclipse de la mejor forma posible, por lo que la DGT da estos consejos para evitar cualquier imprevisto al volante y que puedas vivir al máximo este memorable acontecimiento.

PUEDE INTERESARTE El peligro para la vista si no usamos gafas homologadas para ver el eclipse de sol del 12 de agosto

La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte que “los eclipses son fenómenos que atraen a multitud de personas”, por lo que habrá mucha gente que se desplazará para verlo desde diferentes puntos del país, pero también vendrán miles de personas desde el extranjero. Esto generará un volumen extraordinario de desplazamientos que hará que la DGT se enfrente al desafío de gestionar la seguridad y la fluidez de las carreteras en plena temporada alta, en una semana en la que coincide el cambio de quincena, el festivo del 15 de agosto y el aumento de desplazamientos entre pueblos por las fiestas populares.

Los consejos de la DGT para conducir en un eclipse

El primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo se verá durante el atardecer del próximo miércoles 12 de agosto. La franja de oscuridad entrará por el noroeste peninsular y cruzará España de oeste a este a través de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Desde el Instituto Geográfico Nacional, afirman que el primer lugar donde será visible el eclipse será en Galicia (empezará sobre las 19:31) y el último lugar será en las Islas Baleares, que comenzará sobre las 19:38 y tendrá su máximo a las 20:32. Para más información sobre el eclipse en cada municipio podéis visitar la pestaña de tablas en la página oficial del Instituto Geográfico Nacional.

PUEDE INTERESARTE Mapa del eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España: las provincias en las que será total y en las que se verá parcial

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El eclipse solar generará un volumen extraordinario de desplazamientos, que se sumarán a los viajes del 15 de agosto (Asunción de la Virgen), festivo en toda España. La DGT desplegará patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, y pondrán especial atención a las carreteras secundarias que conducen a puntos elevados o despejados, donde se prevé que se concentren la mayoría de las personas que quieran disfrutar del eclipse.

Pero antes de que llegue el tan esperado 12 de agosto, día del eclipse solar, hay que llevar a cabo una serie de acciones para evitar cualquier imprevisto justo antes de este acontecimiento histórico:

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Revisa tu coche: Una de las acciones más importantes es comprobar el estado de tu vehículo para evitar cualquier problema durante el viaje , y que disfrutes como es debido del eclipse solar. Batería, neumáticos, líquidos, frenos…

Una de las acciones más importantes es , y que disfrutes como es debido del eclipse solar. Batería, neumáticos, líquidos, frenos… Comprueba las luces porque te pueden salir caras: Revisa correctamente el funcionamiento de las luces de posición, cruce, carretera, freno e intermitentes. Si el eclipse te pilla conduciendo, lo mejor será encender las luces de cruce , ya que si circulas con el alumbrado apagado será peligroso y te multarán con 80 euros.

Revisa correctamente el funcionamiento de las luces de posición, cruce, carretera, freno e intermitentes. , ya que si circulas con el alumbrado apagado será peligroso y Atención con las altas temperaturas y los incendios: El verano también es sinónimo de calor extremo en muchos puntos de España. Las altas temperaturas pueden afectan negativamente a la conducción, al vehículo y a la carretera, lo que puede desembocar en un problema al volante. Además, debes tener en cuenta, el riesgo extremo de incendios en toda España, por lo que se incide en la necesidad de extremar las precauciones en las zonas de observación.

El verano también es sinónimo de calor extremo en muchos puntos de España. Además, debes tener en cuenta, el de en toda España, por lo que se incide en la necesidad de en las zonas de observación. Adapta la conducción al tráfico: El 12 de agosto se prevé que el tráfico pueda ser intenso, por eso deberás ir más atento y respetar la distancia de seguridad , e incluso aumentarla a más de 3 segundos, para evitar imprevistos al volante.

El 12 de agosto se prevé que el tráfico pueda ser intenso, por eso , e incluso aumentarla a más de 3 segundos, para evitar imprevistos al volante. Planifica la ruta: El Gobierno de España pide a los ciudadanos que planifiquen sus desplazamientos con antelación, porque se prevén congestiones severas y prolongadas antes y después del eclipse, con horas de retenciones en carreteras principales y secundarias.

En el momento del eclipse solar del 12 de agosto, la Dirección General de Tráfico informa de varias acciones no permitidas, que pueden poner en peligro tu seguridad y la de los demás usuarios de la vía:

Evita maniobras peligrosas: El eclipse solar puede pillarte conduciendo. Si es así, debes buscar un aparcamiento habilitado, señalizado y fuera de la vía pública para no poner en peligro la seguridad. Además, no reduzcas drásticamente la velocidad en mitad de la carretera, ni te detengas en ella o en zonas que obstaculicen la circulación.

Si es así, debes Además, no reduzcas drásticamente la velocidad en mitad de la carretera, ni te detengas en ella o en zonas que obstaculicen la circulación. No pares o estaciones en el arcén de autovías y autopistas para observar el fenómeno, sin causa justificada . La normativa prohíbe esta práctica y contempla una sanción de 200 euros, que puede elevarse hasta 500 euros si el agente considera que la parada pone en riesgo la seguridad vial.

. La normativa prohíbe esta práctica y contempla una sanción de 200 euros, que puede elevarse hasta 500 euros si el agente considera que la parada pone en riesgo la seguridad vial. No utilices las gafas del eclipse al volante: Las gafas del eclipse solar certificadas por la norma ISO 12312-2 no son validas para conducir porque parecerás que vas a ciegas en la carretera y puedes provocar un accidente de tráfico.

Las gafas del eclipse solar certificadas por la norma ISO 12312-2 porque parecerás que vas a ciegas en la carretera y puedes provocar un accidente de tráfico. Prohibido usar el móvil: Es normal que queramos inmortalizar algo histórico con el teléfono móvil, pero sabes que utilizarlo al volante multiplica el riesgo de tener un accidente de tráfico y puede conllevar una multa de 200 euros y 6 puntos en el carné de conducir.

Con estos consejos, la Dirección General de Tráfico buscará evitar situaciones como las registradas en acontecimientos similares a nivel internacional, en los que se han sufrido grandes retenciones en las carreteras, ha habido un aumento de la siniestralidad y hasta los servicios de emergencia tuvieron problemas a la hora de actuar. Además, para estar bien informado en todo momento, la DGT pone a disposición de todos los conductores, los mapas interactivos, para controlar cómo están las carreteras de nuestro país.