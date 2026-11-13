El gasóleo ha disparado su precio un 36 % en el último año

El aumento del precio de los combustibles dispara la inflación que roza el 5% en septiembre

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El Ministerio de Economía ha confirmado en su cuenta de X que las rebajas fiscales de 20 céntimos por litro en la gasolina y el diésel se mantendrán también en el mes de diciembre. El anuncio coincide con el nuevo dato de crecimiento del Índice de Precios de Consumo (IPC) que mantuvo en octubre su crecimiento interanual en el 4,9 %, en niveles de febrero de 2023, y encadenó así tres meses consecutivos con un alza superior al 4 %, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

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Un año de subidas constantes del precio de los combustibles

En el último año (octubre de 2026 sobre octubre de 2025), lo que más subió de precio fueron los combustibles líquidos (+68,8 %); las bayas frescas (+54,2 %); el gasóleo (+36,2 %); las hortalizas (+20,8 %) y la gasolina (+20,7 %).

Por el contrario, las mayores bajadas de precios en el último año se dieron en el transporte ferroviario de pasajeros (-11,1 %), periódicos (-5,2 %), videojuegos y consolas (-5,1 %), accesorios para vehículos personales (-4,9 %) y equipos para deporte (-4,6 %).

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El organismo ha explicado que los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron a la baja de los precios en octubre, frente al repunte que experimentaron en igual mes de 2025, mientras que alimentos y ropa también contribuyeron a rebajar el IPC al elevar sus precios menos que en octubre del año pasado.

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No obstante, esta evolución se vio compensada por los paquetes turísticos, cuyos precios bajaron menos que en octubre de 2025, y el gas, que incrementó sus precios más que hace un año.

En concreto, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas situó su tasa anual en octubre en el 2,4 %, tres décimas por debajo de la del mes pasado, debido a que los precios de las frutas y frutos de cáscara subieron menos que un año antes. Los productos alimenticios con mayores incrementos interanuales de precios fueron legumbres y hortalizas (+12,4 %), fruta (+9 %) y huevos (+7,1 %).

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Por su parte, el grupo de vestido y calzado recortó tres décimas su avance interanual, hasta el 1,8 %, en tanto que el transporte presentó una tasa del 10,3 %, dos décimas menos que el mes pasado, debido a la bajada de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales.

Por contra, el grupo de vivienda elevó cuatro décimas su tasa interanual, hasta el 7,6 %, debido a la subida del gas, en tanto que actividades recreativas, deporte y cultura incrementó su tasa hasta el 4,1 %, cinco décimas más, por los paquetes turísticos.

La tasa interanual de la inflación a impuestos constantes, que no tiene en cuenta las últimas variaciones de impuestos, fue del 5,6% en octubre, siete décimas más que la del IPC general.

La inflación subyacente se mantiene en el 3,1 %

Según Estadística, El ministerio de Economía mantiene en diciembre las rebajas fiscales de 20 céntimos por litro en la gasolina y el diésel (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se mantuvo en octubre en el 3,1%, situándose 1,8 puntos por debajo del índice general. De este modo, este indicador se mantiene en niveles de marzo de 2024.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) rebajó una décima su tasa interanual en octubre, hasta el 4,9%, con una variación mensual del 0,5%.

En términos mensuales (octubre sobre septiembre), el IPC subió un 0,6%, tres décimas más que en septiembre. Con el incremento de octubre, la inflación mensual acumula nueve meses consecutivos de alzas.

El aumento mensual de los precios se debió al grupo de vestido y calzado, que se encareció un 7,9 % por el inicio de la temporada de otoño-invierno; a los alimentos, que subieron sus precios un 1,2 % debido a las frutas y frutos de cáscara y, en menor medida, a las hortalizas, legumbres y patatas y pescado y marisco; y a la vivienda, que presentó una tasa mensual del 1,3 % por la subida de la luz y el gas.

Según los datos del INE, lo que más subió de precio en octubre respecto al mes anterior fueron los cítricos (+22,5 %) y el transporte aéreo internacional (+16,6%), mientras que lo que más bajó fueron la gasolina (-6,1%) y los hoteles, apartamentos y otros alojamientos (-5,8%).

En los diez primeros meses del año, el IPC acumula un crecimiento del 4,3% tras aumentar los precios del transporte un 9,9% y los de la vivienda (excluyendo la compra), un 7,1%, y bajar un 1,2% los del vestido y calzado.

Siete comunidades presentan una inflación del 5 % o superior

Siete comunidades autónomas registraron en octubre tasas interanuales de inflación que igualaron o superaron el 5 %. Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia, con una tasa del 5,3 % cada una, lideraron los ascensos, seguidas de Cantabria y Murcia (5,2 % en ambos casos) y Madrid y Extremadura, las dos con una tasa interanual del 5,1 %.

En el extremo opuesto, las tasas más moderadas de inflación correspondieron a Andalucía (4,4 %), y Canarias y Aragón, con una tasa del 4,5 % en las dos regiones. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la inflación registró en octubre tasas interanuales del 4,2 % y del 4,1 %, respectivamente.