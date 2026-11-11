Este mantenimiento básico supone un ahorro anual de hasta un 5% de la factura de calefacción, lo que puede suponer hasta casi 200 euros al año

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Purgar un radiador consiste en abrir una pequeña válvula lateral para dejar salir el aire acumulado en el interior del circuito de calefacción durante los meses de inactividad estival. La operación completa dura menos de un minuto por radiador y no se necesitan herramientas más allá de una llave universal o un destornillador plano.

Sin embargo, este mantenimiento básico supone un ahorro anual de hasta un 5% de la factura de calefacción, o lo que es lo mismo, entre 80 y 180 euros al año en un hogar medio español con gasto anual de calefacción entre 800 y 1.200 euros. La relación entre esfuerzo y beneficio pocas veces resulta tan favorable en el mantenimiento doméstico.

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Cuándo y por qué el aire se acumula en los radiadores

Durante los meses templados en que la calefacción permanece apagada, el agua del circuito se evapora ligeramente por las juntas y las conexiones, y su lugar lo ocupa aire ambiental que penetra por las mismas vías. Al arrancar la temporada fría, ese aire asciende hasta la parte alta de cada radiador y forma bolsas que impiden que el agua caliente circule por toda la superficie del elemento. La consecuencia inmediata se nota con la mano: la parte superior del radiador permanece fría mientras la inferior calienta, el radiador tarda mucho más de lo habitual en alcanzar temperatura, aparecen gorgoteos o chisporroteos al encender la caldera, y la temperatura interior de la vivienda se queda por debajo de lo que el termostato indica.

El IDAE recomienda purgar al menos una vez al año, al iniciar la temporada de calefacción. El momento operativo idóneo sería entre septiembre y octubre, antes de que la caldera arranque por primera vez tras el verano. Hacerlo cuando el usuario todavía no ha encendido la instalación, permite realizarlo sin riesgo de quemaduras y con el circuito estabilizado. Hacerlo más tarde, una vez que la calefacción lleva semanas funcionando, exige apagar el sistema y esperar a que los radiadores se enfríen antes de poder purgar con seguridad.

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Cómo purgar paso a paso

La operación práctica sigue una secuencia sencilla e inamovible. Con el radiador completamente frío y la caldera apagada, conviene empezar siempre por el radiador más cercano a la caldera y avanzar en el sentido del flujo del agua a través del circuito, para no dejar burbujas atrapadas en tramos intermedios. La operación se repite con todos los radiadores de la vivienda.

Se cierra la llave de paso del radiador. Se coloca un recipiente pequeño bajo el purgador situado en el extremo superior del radiador, opuesto al lado por el que entra el agua caliente. Se abre suavemente la válvula del purgador con una llave universal o un destornillador plano, girando en sentido antihorario. Primero saldrá el aire acumulado con un silbido característico. A continuación empezará a salir agua, primero a chorro fino y luego con más fuerza. En ese momento se cierra el purgador, girando ahora en sentido horario, y se abre de nuevo la llave de paso al radiador. La operación se repite con todos los radiadores de la vivienda, no solo con los que presentan síntomas.

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Una vez purgados todos los radiadores, conviene comprobar la presión de la caldera en el manómetro del propio aparato. La cifra debe situarse entre 1 y 1,5 bares en frío. Si el manómetro marca por debajo de 1 bar, el circuito ha perdido demasiada agua durante la purga y hay que rellenarlo desde la llave de aportación de la propia caldera hasta recuperar la presión adecuada. La mayoría de las calderas domésticas incluye instrucciones específicas para esta operación en el manual de usuario. Si la presión desciende repetidamente sin motivo aparente, conviene descartar una fuga en alguna junta o tubería del sistema, lo que ya exige la intervención de un profesional.

Cuando el mantenimiento no basta

Para instalaciones antiguas, viviendas con varios pisos u hogares donde el usuario no se siente cómodo con la operación manual anual, existe una alternativa cada vez más frecuente: los purgadores automáticos. Se instalan permanentemente en el punto más alto del circuito y liberan el aire acumulado sin intervención humana. La inversión inicial ronda entre veinte y cincuenta euros por unidad más la mano de obra del instalador, y se amortiza en pocas temporadas por el ahorro energético agregado y la comodidad de no depender del calendario del propio usuario.

Un radiador que sigue calentando mal después de purgado correctamente puede tener otro problema (lodos en el circuito, válvula termostática desajustada, dimensionamiento insuficiente para la estancia) que conviene identificar antes de que el invierno esté ya instalado. Un radiador que expulsa agua turbia o con olor extraño indica corrosión interna y necesita revisión profesional. Y una presión de caldera que no se estabiliza tras la purga apunta a una fuga en algún punto del circuito.

Detectar cualquiera de estos escenarios en septiembre y no en enero, cuando el fallo se manifiesta en pleno pico de frío, marca la diferencia entre una llamada al fontanero en horario laboral normal y una urgencia con recargo nocturno o de fin de semana.