Ha sido convocada por los sindicatos UGT FICA y CCOO Industria por "la actitud inaceptable de la patronal en la mesa negociadora"

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La huelga convocada por los sindicatos UGT FICA y CCOO Industria en el sector de las gasolineras españolas está prevista para los días 30 de abril y el 3 de mayo, es decir, en plena operación salida y de retorno del puente de mayo, por lo que se espera que la situación provoque significativas complicaciones si no se desbloquea la negociación del convenio colectivo antes de la fecha.

En su comunicado, las entidades convocantes subrayaron que la decisión derivaba de "la actitud inaceptable de la patronal en la mesa negociadora", denunciando que ésta dio “un paso atrás inadmisible” respecto a los avances que se estaban logrando, “retirando propuestas y poniendo sobre la mesa una oferta económica claramente regresiva”. Por ello, recalcaron que esa decisión no solo suponía “una falta de respeto a la negociación colectiva, sino un ataque directo a las plantillas del sector”.

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Las claves de la huelga en las gasolineras españolas en pleno puente de mayo

“Mientras los precios de los combustibles siguen disparados y las empresas continúan acumulando beneficios, las personas trabajadoras ven cómo su salario pierde valor mes a mes", han denunciado los sindicatos, que ante la situación ha convocado la huelga bajo la exigencia de “un convenio digno que garantice salarios justos", con un incremento mínimo del 2% anual y una cláusula de garantía que asegure la actualización conforme al IPC real más un 0,5%.

Los sindicatos, del mismo modo, reclaman avances en conciliación, reducción de jornada y mejora de los pluses frente a una patronal que, según afirman, “pretende imponer retrocesos”.

Los horarios de la huelga en las gasolineras y los servicios mínimos

En este escenario, UGT FICA y CCOO Industria han convocado los paros en el sector de las estaciones de servicio en la jornada del 30 de abril entre las 12:00 y 16:00 horas, mientras que para el 3 de mayo está convocada para las 24 horas del día.

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Ese 30 de abril arranca la operación salida del puente, mientras el Día del Trabajador también se espera un desplazamiento masivo por carretera, lo que desembocará en que el 3 de mayo, día principal de la operación retorno, puedan aumentar las complicaciones derivadas de la huelga si no hay acuerdo antes de la fecha.

Si al aproximarse la fecha no hay un avance en la negociación, el Gobierno deberá entonces informar de la orden de servicios mínimos a aplicar, concretando con ello qué gasolineras deben funcionar durante las horas de los paros.

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Frente a ello, las estaciones de autoservicio permanecerán abiertas con normalidad, si bien, en consecuencia de la situación, se espera que durante estas jornadas haya grandes colas para echar carburante a los vehículos. Tanto es así que, incluso, si no se repone el suministro, puede ocurrir que algunas se queden directamente sin gasolina o diésel, por lo que a la espera de cómo transcurren estos días hasta el 30 de abril, cabe ser precavido y planificar bien los planes del puente de mayo por carretera.