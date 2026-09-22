Las actividades ocupacionales incluidas en el Cuerpo Europeo de Solidaridad ofrece contratos de trabajo a los voluntarios

Vacaciones solidarias: los sanitarios que continúan su labor con los más necesitados

Compartir







Hace casi 10 años que la Unión Europea apostó por incentivar el trabajo solidario entre la juventud del continente. Para ellos puso en marcha en 2017 el Cuerpo Europeo de Solidaridad, en el que los jóvenes españoles han destacado por su participación y compromiso. Se trata de una estructura diseñada y pensada para fomentar la solidaridad en las sociedades europeas mediante la implicación de jóvenes y organizaciones en actividades de voluntariado, prácticas y empleo solidario remunerado.

La incorporación al Cuerpo Europeo de Solidaridad arranca con la inscripción en el programa. Los datos de los interesados quedan a disposición de las organizaciones que pueden consultarlos y seleccionar candidatos. Una vez identificados los perfiles adecuados, las entidades contactan con los jóvenes y les plantean su posible participación.

Cómo inscribirse en el Cuerpo Europeo de Solidaridad

Para poder gestionar proyectos, las organizaciones deben someterse previamente a una serie de comprobaciones y solicitar financiación dentro del marco del programa. Cuando los proyectos son autorizados, las entidades pueden acceder a la base de participantes y elegir a quienes mejor se ajusten a las características de cada iniciativa.

En el caso de actividades de voluntariado, los jóvenes firman un Contrato de Solidaridad con la organización participante, en el que se detallan las condiciones de la actividad conforme a la Carta del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

PUEDE INTERESARTE España, el país con mayor tasa de pobreza infantil en la Unión Europea

Para actividades ocupacionales, el acuerdo se formaliza mediante un contrato de trabajo con la misma finalidad. Este sistema garantiza transparencia, seguridad y claridad en la relación entre organizaciones y participantes, reforzando la calidad de las actividades solidarias y la protección de los jóvenes involucrados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La estructura del programa permite que cada proyecto se desarrolle con criterios homogéneos en toda la Unión Europea, asegurando que las oportunidades de participación sean accesibles, voluntarias y orientadas a generar un impacto social positivo.

Convocatoria de subvenciones a proyectos solidarios

En España, el Instituto de la Juventud (Injuve) gestiona las convocatorias de ayudas para facilitar la participación en proyectos solidarios dentro del marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este 11 de septiembre, se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por un importe total de 226.874,20 euros, destinados íntegramente a proyectos solidarios.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La concesión de estas ayudas está condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución, y los fondos asignados por la Comisión Europea se distribuyen atendiendo a la calidad de las solicitudes y a los objetivos y prioridades establecidos en la guía del programa.

Para presentar una solicitud, los interesados deben registrarse previamente siguiendo el procedimiento indicado en dicha guía y completar los formularios específicos disponibles en el sitio web de la Agencia Nacional Española para la aplicación del programa.

El plazo de presentación finaliza el 1 de octubre de 2026 a las 12.00 horas —hora local de Bruselas— para proyectos que comiencen entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2027. Se admitirán todas las solicitudes que hayan tenido entrada en la plataforma online habilitada por la Comisión Europea antes de la fecha de aprobación de la resolución, conforme a la convocatoria europea publicada en noviembre de 2025.