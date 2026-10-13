El BOE ha publicado este martes el calendario laboral del año 2027 en el que se recogen los festivos a nivel nacional y autonómico

En lunes caerán el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el 6 de diciembre, Día de la Constitución, lo que permitirá prolongar el fin de semana en ambas fechas

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el calendario laboral del año 2027 en el que se recogen los festivos a nivel nacional y autonómico. En total, el año tendrá doce días festivos en España, de los cuales nueve son comunes a todas las comunidades autónomas.

Entre las fiestas nacionales no sustituibles figuran ocho fechas: Año Nuevo, Viernes Santo, Fiesta del Trabajo, Fiesta Nacional de España, Todos los Santos, Día de la Constitución, Inmaculada Concepción y Navidad. A estos días se suma la Epifanía del Señor (6 de enero), una fiesta nacional que las comunidades autónomas tienen opción de sustituir por otra tradicional, pero que ninguna ha cambiado para 2027.

Fines de semana largos en 2027

El año comenzará con un festivo en viernes, el 1 de enero, al igual que el Viernes Santo, el 26 de marzo. En lunes caerán el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el 6 de diciembre, Día de la Constitución, lo que permitirá prolongar el fin de semana en ambas fechas.

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Por su parte, el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, y el 25 de diciembre, Navidad, caerán en sábado, mientras que el 15 de agosto, Asunción de la Virgen, será domingo. La mayoría de las comunidades autónomas, salvo Cataluña y Comunidad Valenciana, celebrarán también el Jueves Santo, el 25 de marzo.

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Entre las fiestas autonómicas y sustituibles, seis comunidades han preferido festejar el día siguiente a la Asunción de la Virgen (lunes 16 de agosto): Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Madrid. Por otro lado, celebrarán San José (19 de marzo) Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana.

El Lunes de Pascua (29 de marzo) será festivo en Baleares, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana, mientras que Castilla-La Mancha celebrará la fiesta del Corpus Christi (27 de mayo) y Cataluña, San Juan (24 de junio).

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A estas fechas se añaden las festividades propias de cada comunidad autónoma y hasta dos fiestas locales por municipio.

Días festivos comunes para todo el país

La relación de festividades comunes a todo el país del año que viene es la siguiente: