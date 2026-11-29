Una mujer fue hospitalizada tras caer desde el segundo nivel del Marvel Stadium de Melbourne, en Australia

El susto de Harry Styles en su concierto en Londres: cayó al suelo tras atragantarse con agua en plena ola de calor

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Una joven seguidora de Harry Styles ha sido hospitalizada tras caer desde el segundo nivel del Marvel Stadium de Melbourne, en Australia, mientras se hacía fotografías con unas amigas. El accidente tuvo lugar alrededor de las 23:00 horas de este pasado sábado 28 de noviembre, después del segundo concierto que el cantante británico tenía programado en la ciudad.

La mujer, de unos 30 años, estaba sentada sobre la barandilla del balcón mientras posaba para una fotografía cuando perdió el equilibrio y cayó varios metros hasta aterrizar sobre una fila de asientos vacíos del nivel inferior. Los servicios de emergencia la atendieron en el lugar y la trasladaron en ambulancia al hospital Alfred, donde permanecía en estado estable con lesiones en la parte superior e inferior del cuerpo, según confirmó un portavoz de Ambulance Victoria.

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Los asistentes alertaron del peligro antes de que se produjera la caída

Varios testigos presenciaron el accidente y describieron los momentos de tensión que se vivieron en el estadio. Bianca, una de las asistentes al concierto, explicó a '7News Melbourne' que recuerda especialmente la reacción del público que se encontraba en la planta inferior. "Solo recuerdo los gritos de la multitud y a la gente casi vomitando y desmayándose por lo que había presenciado", relató.

Otra espectadora aseguró que algunos asistentes ya estaban pendientes de la mujer y sus amigas antes de que se produjera la caída. Según su relato, varias personas les gritaban que bajaran de la barandilla. "Debería haber habido alguien que se acercara y les dijera: 'Oigan, bajen de la barandilla'", señaló.

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Un vídeo del incidente, obtenido por la cadena australiana y otras fuentes locales, muestra a la mujer sentada sobre la barandilla del segundo nivel antes de precipitarse hacia los asientos de la planta inferior. Tras el impacto, el personal de seguridad acudió rápidamente a la zona y evitó que otros asistentes se acercaran al lugar donde había caído.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. El concierto del sábado fue el segundo de los cuatro que Harry Styles tiene previstos en Melbourne, donde sus próximas actuaciones están programadas para el 2 y el 4 de diciembre. Después, el artista continuará su gira 'Together, Together' en el estadio Accor de Sídney, a mediados de diciembre.