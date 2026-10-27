La ocupación aumentó en 73.600 puestos de trabajo, su menor incremento en un tercer trimestre desde 2019

El incremento del empleo del tercer trimestre se concentró en el sector público, con 89.900 nuevos puestos de trabajo

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El paro subió en 95.900 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 3,8% más que en el trimestre anterior, registrando su mayor alza en un tercer trimestre desde el año 2020, mientras que la ocupación aumentó en 73.600 puestos de trabajo (+0,3%), su menor incremento en un tercer trimestre desde el ejercicio 2019, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida de la ocupación registrada entre julio y septiembre, que se debió exclusivamente a la población extranjera, el empleo alcanzó al término del verano un nuevo máximo histórico de 22.852.600 trabajadores, en tanto que el número total de parados se situó en 2.591.200 personas, elevándose la tasa de paro al 10,18%, tres décimas más que en el segundo trimestre.

Nuevo récord de ocupados

No obstante, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado en una valoración de los datos remitida a los medios de comunicación que esta tasa del 10,18% es la más baja en un tercer trimestre desde 2007.

Además de registrarse un nuevo récord de ocupados, la EPA de verano recoge también un máximo histórico de población activa. Ésta creció en 169.500 personas respecto al segundo trimestre, hasta un récord de 25.443.800 personas. Así, la tasa de actividad repuntó dos décimas, hasta el 59,5%.

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Tras el proceso de regularización extraordinario, los extranjeros concentraron todo el aumento del empleo en el tercer trimestre, al incrementarse su número de ocupados en 75.400 personas (+2%), en contraste con el retroceso de 1.800 empleos entre los españoles (-0,01%).

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Los nacionales también aglutinaron el mayor repunte del paro, con 71.400 nuevos desempleados en el tercer trimestre (+3,8%), frente a una subida del paro entre los extranjeros de 24.500 personas (+3,9%).

Asimismo, la EPA muestra que el incremento del empleo del tercer trimestre se concentró en el sector público, con 89.900 nuevos puestos de trabajo, en contraste con el retroceso de 16.300 empleos en el sector privado.

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En el último año el paro se ha reducido en 21.900 personas (-0,8%) y se han creado 465.500 empleos (+2,1%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 443.500 personas (+1,7%).