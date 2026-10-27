Familiares como Nahman Andic, hermano del fallecido fundador de Mango o el abogado Miquel Roca, están llamados a declarar

Estas declaraciones se producirán entre el 10 de noviembre y el 16 de diciembre

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La investigación por la muerte de Isak Andic, fundador del imperio textil Mango y el hombre más rico de Cataluña, continúa. El juzgado de instrucción número 5 de Martorell lleva más de un año de investigaciones y ha citado a 33 nuevos testigos en el caso, que darán su testimonio en nueve sesiones.

Este nuevo giro en el caso con estas declaraciones se producirá entre el 10 de noviembre y el 16 de diciembre, según recoge Hola, donde ocurrirá una ronda que reunirá a diferentes testigos, entre ellos directivos de la empresa, familiares o personas del entorno de Andic, para tratar de reconstruir con la mayor precisión las circunstancias que envuelven su fallecimiento.

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Los nuevos testigos

Entre los testimonios solicitados tanto por la Fiscalía como por la defensa declararán Toni Ruiz, presidente ejecutivo de Mango; Daniel López, directivo de la compañía, y Josep Creuheras, presidente de Grupo Planeta.

También nuevos familiares como Nahman Andic, hermano del fallecido fundador de Mango o el abogado Miquel Roca, que según el equipo legal de Jonathan recibió el encargo del magnate para constituir una fundación con fines filantrópicos. Otro de los nuevos testigos citados a declarar es el médico Johannes Beckmann, cofundador del Instituto Antares de Palma de Mallorca.

Estas comparecencias se enmarcan en las diligencias que la jueza instructora, Raquel Nieto, ha ordenado para esclarecer las circunstancias de la muerte del empresario.

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La evolución del caso

Isak Andic falleció el 14 de diciembre de 2024, a los 71 años, al despeñarse desde una altura de 150 metros en una excursión con su hijo mayor para visitar las cuevas de salitre de Collbató (Barcelona), una ruta que transcurre por el macizo de Montserrat sin grandes dificultades, apta incluso para familias con niño.

En enero de 2025, la jueza de Martorell (Barcelona) que indaga la muerte de Isak Andic archivó provisionalmente la causa, a la luz de los resultados de la autopsia y de los primeros informes del caso, que apuntaban a un accidente.

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Sin embargo, reabrió la causa dos meses después para incorporar nuevos atestados y permitir a los Mossos d’Esquadra practicar nuevas diligencias, ya que no habían quedado convencidos con las explicaciones que les dio Jonathan Andic, único testigo de los hechos, sobre la caída de su padre, en una zona donde la policía considera que no es fácil precipitarse accidentalmente.

El hijo del empresario, al que defiende el prestigioso abogado penalista Cristóbal Martell, fue interrogado en más de una ocasión por la policía catalana, antes de su imputación